Napjainkban, amikor arra kerül a sor, hogy autónkat meg kell tankolni, a legtöbben vagy a bevett, ismert töltőállomásokat ejtjük útba, vagy útközben a navigáció által javasolt benzinkúton állunk meg. Ezek miatt talán fel sem tűnik, hogy útjaink szélén több különböző tájékoztató KRESZ-táblával is találkozhatunk a kutak környékén. Az is lehet, hogy feltűnt már, de akkor adódik a kérdés: vajon tudjuk, miért térnek el a táblák?

Ha a fenti képen látható tábla az ember elé kerül, egyértelműen tudhatjuk, miről van szó. A tájékoztató tábla hivatalos neve sem árul zsákbamacskát: üzemanyagtöltő állomás.

Igen ám, csakhogy ilyen táblák gyakorlatilag nincsenek Magyarországon.

A tábla 1984 júliusában tűnt fel a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet 2. számú függelékében, azonban viszonylag hamar, 1988 októberében megjelent az alábbi, máig használatban lévő jelzés:

A fekete kútoszlop mellett feltűnő második, zöld színű darab nem a jobb dizájn miatt került a táblára. Jelentése van, melyet elárul a hivatalos megnevezés: ólommentes benzint is árusító üzemanyagtöltő állomás.

A zöld szín tehát az ólommentes üzemanyagot jelenti. Tekintettel azonban arra, hogy Magyarországon 1999. január elseje óta törvény tiltja a súlyosan környezetszennyező ólmozott nafta forgalmazását, dönthettek volna úgy a jogalkotók, hogy ezen felbuzdulva változtatnak a táblákon. Volt is egyébként változás, de nem erre vonatkozóan. 1997 szeptemberében került be a KRESZ-be a harmadik, üzemanyagtöltő állomásokra vonatkozó tábla:

A fentiekből kiindulva gondolhatjuk, hogy itt sem a jobb kinézet motiválta a tervezőket. A sárga színű kútoszlop az LPG-t használóknak fontos információ a mai napig, hisz a tábla neve: ólommentes benzint és autógázt is árusító üzemanyagtöltő állomás. Vannak helyek, ahol kiegészítőtáblán külön feltüntetik az LPG-tankolási opciót, de pl. az M7-es autópályán, a Balaton környékén olyan megoldással is találkozni, ahol konkrétan a táblán látható sárga kútoszlop fölé írták ki, hogy LPG.

A töltőállomás-táblák tehát nem véletlenül eltérőek, színezésük jelentéssel bír. Tény azonban, hogy a zöld színezés mára már feleslegessé vált, főleg úgy, hogy már sehol a világon nem lehet már ólmozott benzint tankolni. Nem ez az egyetlen felesleges, idejétmúlt dolog a magyar KRESZ-ben, amin érdemes lenne változtatni. Korábban a Vezess csokorba szedte azokat a pontokat, melyekhez mindenképp hozzányúlnánk: