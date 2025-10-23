Habár a BMW M2 Mexikóban készül, ezt a videót mégis a gyártó ikonikus müncheni üzemében készítették, ahol több mint 100 éve szerelik össze a bajorok autóit. A Red Bull és a BMW M divízó együttműködésében készített őrült felvételeken az látható, ahogyan Elias Hountondji egy épített driftautóval fűzi végig a gyáregység egyes részeit – olvasható a BMW M közleményében.

Mindezt drónnal vették fel, így elég látványos a videó. Sokszor elég szűk helyeken kellett elférjen, néha még a falhoz is hozzáért az autó hátsója. Elias egyébként hozzátette, hogy az autó még fejlesztés alatt áll, nincs teljesen készen, abban viszont biztos, hogy a következő Drift Masters European Championship sorozatra elkészül.

A lemezek alatt egyébként még mindig a 3,0 literes blokk dolgozik, az M2 CS 530 lóereje helyett itt már 1100 lóerőhöz közelít a teljesítmény. A maximális forgatónyomaték is körülbelül a duplájára nőtt, 1250 Nm-re húzták fel, terémszetesen ez is csak hátsókerék-meghajtású.

Érdekes tény még a müncheni gyáregység kapcsán, hogy 2027-től csak elektromos autókat fog itt gyártani a BMW, így egy hosszú hagyományt szakítanak meg. Ez lesz az egyik első olyan üzeme a bajoroknak, ahol csak villanyautók készülnek.

A videó itt tekinthető meg: