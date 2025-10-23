Lassan már egy tucatnyi kínai márka választékából válogathat a magyar autóvásárláskor. Nem csoda, ha ezzel nem tud mindenki lépést tartani, hiszen az ilyesfajta dömping kis túlzással példátlan hazai viszonylatban. Tegyük fel azonban, hogy le tudtuk követni a frissen érkezőket. Itt van azonban a következő nehézség: melyik modellnév milyen autóhoz tartozik? A nevezéktan talán a BYD esetében a legátláthatóbb, ahol értelmezhető neveket kaptak a modellek.

Egy másik kategóriát jelent az Omoda, a Jaecoo és a Chery triója, ahol a számozott modellnevek még segítenek a kategorizálásban. Vannak azonban olyan szereplők, mint az MG, vagy a Leapmotor, ahol nagyon nehéz logikát találni. Előbbinél vegyesen van jelen számozás és betűs jelölés (HS, ZS, S5, 3, 4), utóbbinál pedig van logika, de kellett a segítség, hogy megértsük a T03, a B10 vagy éppen a C10 mögötti jelentést.

Miért ilyen logikátlan sok kínai autó névadása? Erre volt kíváncsi a Vezess, amikor legutóbb a Leapmotor B10 nemzetközi menetpróbáján jártunk. Kérdésünkkel Julian Ramiro Fittipaldihoz, a Leapmotor európai importőréhez fordultunk, aki jóval többet is elárult erről, mint azt előzetesen gondoltuk volna.

“Tény, hogy nem könnyű kiigazodni rajta” – fogalmazott a szakember. “A B10-nek ugyanaz a platformon az alapja, mint a [nálunk még nem kapható – a szerk.] B05-nek. Ez a Leapmotor 3.5-ös platform. A másik két B-szegmensbe tartozó modell – melyek nevét még nem mondhatom el – elnevezése mögött is van logika” – tette hozzá. “Jövőre érthetőbb lesz, amikor megérkeznek ezek az autók.”

“A számok mögött is van logika, de ezt nem könnyű elmagyarázni” – mondta igencsak meglepő módon Fittipaldi, majd folytatta. “Más kínai autógyártók is ezt csinálják: nem tesznek neveket az autóra, csak betűket. De miért?”

“Mert először a márkát kell bemutatnunk”

– árulta el a kissé átláthatatlan elnevezések hátterét a szakember.

“Fontos, hogy az emberek a márkát jegyezzék meg először, és ne a modell nevét. Amíg ugyanis nem ismernek, addig a való életben is a vezetékneveden hívnak mások. Ezt követően tudunk közeledni, és beszélhetünk a nevekről. Ez a logikája az egésznek. Jelenleg a modellneknevek komplexek, és jó, hogy komplexek, mert mindenki azt mondja így, hogy a Leapmotor.”

“Jelenleg egy márka bevezetésénél arra van szükségünk, hogy az emberek jöjjenek és kérdezzenek. És ha kérdeznek, az már egy lehetőséget jelent, melyből később akár vásárlási hajlandóság is lehet” – árulta el.

