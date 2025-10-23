Nagyon felkapott lett TikTokon az a videó, amelyben egy amerikai nő arról beszél, mennyire hasznos funkció az autók távoli indítása. Elmondta, hogy több autójában is benne volt már ez a megoldás, és nagyon szerette.

Aztán egyszer úgy hozta az élet, hogy vásároltak egy 2017-es Volvo XC90-et, amelyet imád vezetni. Belefutott azonban abba a problémába, hogy a gyártó előfizetéshez kötötte a távoli indítási funkciót. Ezen felháborodott, hiszen nem akart további pénzt fizetni egy olyan autó egyik funkciójáért, amelyért már egyébként is kiadott egy rakás pénzt.

Nem a Volvo egyébként az első gyártó, amelyik ilyen eszközhöz folyamodik, hiszen például havi előfizetést vezetett be egyes modelljei nagyobb teljesítményének elérésére a Volkswagen. A német gyártó a brit vevőitől extra összeget kér, ha az ID.3 villanyautó teljes teljesítményét kihasználnák.

Visszatérve az XC90-es esetre, a nő férje autószerelőként dolgozik, így utánajárt az előfizetési dolognak, és talált egy trükkös megoldást. Vásárolt egy kütyüt, amellyel meg lehet kerülni az előfizetési rendszert, és egy app segítségével használni lehet a távoli indítási és egyéb funkciókat is. Így csak egyszer kellett kifizetni ennek az eszköznek az árát, a rendszeres előfizetési díjat pedig úgy gondolják, hogy csengesse ki az, aki akarja. A szóban forgó TikTok videót ezen a linken lehet megnézni.

A BMW is próbálkozott hasonló modellel, ám a vevők negatív visszajelzései után elengedték az előfizetés ellenében használható ülésfűtés gondolatát. Erről bővebben ebben a cikkben írtunk: