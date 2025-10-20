Egy magyar mező közepén álló körforgalomtól hangos ma a sajtó. Az útszakasz azzal érdemelte ki kétes hírnevét, hogy gyakorlatilag a semmiben épült, egy mező közepén, Zalaegerszeg és Zalaszentiván között, írja az Átlátszó.

A műholdképeken igencsak magányosnak tűnő szakaszt a német tulajdonú Metrans logisztikai központja és konténerterminálja miatt építette a zalaegerszegi fideszes önkormányzat. Ezzel igencsak előre dolgoztak, mert a projekt megvalósulásához még egy komoly vasúti fejlesztés is szükséges, aminek elkészülését optimista becslések is két évre teszik. Tehát több feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az 500 millió forintból felhúzott szakaszt használják.

Maga a jelenség nem új, pár éve már volt egy híressé vált, de értelmetlennek tűnő körforgalom.

Többször rácsodálkozott az internet a Sajószentpéter határában álló, látszólag céltalan körforgalomra, amely csak két kijárattal rendelkezik. Ez hosszú évekig állt így, a jelenségről még 2018-ban írtunk, és 2023-ra sikerült elkészülni az útszakasszal, ami értelmet adott a körforgalomnak.

“Végre értelmet nyert a körforgalom Sajószentpéter előtt, ugyanis az autósok egy másik kijáraton is lehajthatnak a 26-os főútról, hogy elkerüljék Sajószentpétert és Berentét a 260-as új úton. Ez Kazincbarcikára vezet.” – írta a boon.hu

Ha kitekintünk az útépítés sokszor viszontagságos nemzetközi történetére, akkor láthatjuk, hogy akad pár ilyen félbehagyott, csonka fejlesztés, amiből végül évtizedek alatt sem lesz semmi.

„Soda-Brücke” egy német kifejezés, amely azokra a hidakra utal, amik látszólag céltalanul, „csak úgy ott vannak” („einfach so da”), mivel a hozzájuk kapcsolódó beruházás soha nem készült el. Az egyik legjellegzetesebb példa erre az euskircheni híd, melyet az A56-os autópálya tervezett nyomvonalának áthidalására emeltek. A gyorsforgalmi út megépítése azonban elmaradt, így a híd funkció nélkül áll, mementóként szolgálva a meghiúsult infrastrukturális terveknek.

Ez az eset kiválóan szemlélteti a tervezés és a kivitelezés közötti szakadékot, valamint azokat a helyzeteket, amelyeket egy projekt részleges megvalósítása okozhat, ha a teljes rendszer sosem áll össze. Az ilyen hidak gyakran jelképes tartalommal telítődnek, esetenként pedig idegenforgalmi látványossággá is avanzsálnak. A magukra hagyott vagy rendeltetésüket vesztett létesítmények általában az idő, a pénzügyi fedezet vagy a politikai szándék hiányának következményei.

Hasonlóan befejezetlen építmény a Hambach-autópálya is. Ez az észak-rajna-vesztfáliai projekt több szakaszával sosem készült el, így az infrastruktúra kihasználatlan maradt. A fenomén azonban nem korlátozódik Németországra; Olaszországban, főként Szicíliában szintén számos olyan autópálya-részlet fellelhető – például hegyoldalakat összekötő, de a semmibe vezető viaduktok –, amelyek építése sosem fejeződött be.

Hitler hídja Csehországban

Csehországban, Borovsko közelében található egy befejezetlen autópályahíd, amelyet a helyiek “Hitler hídjának” is neveznek. Az építmény a náci Németország által a Cseh–Morva Protektorátus idején, 1939-ben megkezdett birodalmi autópálya-hálózat (Reichsautobahn) részeként, amely Prágát Brnóval kötötte volna össze.

A második világháború eseményei, különösen Reinhard Heydrich meggyilkolása után a munkálatokat leállították. Bár a háború után rövid időre újraindult az építkezés, a hídhoz vezető autópálya soha nem készült el. A sors iróniája, hogy a monumentális vasbeton szerkezetet végül az 1970-es években nagyrészt elárasztották a Švihov-víztározó feltöltésekor, amely ma Prága ivóvízellátását biztosítja. A vízből kinyúló torzó így egy grandiózus, de meghiúsult terv mementójaként áll a tájban, a nagyközönség elől pedig elzárt területen.

Egzotikus példa Dél-Afrikából

Az Audi Q8 bemutatójára egészen Afrika csücskéig vitték az újságírókat. Ezen az úton örökítette meg kollégánk a helyi félbehagyott felüljárót: “Fokváros belvárosában van egy a 60-as években félbemaradt és azóta is ott éktelenkedő, semmibe vezető fél felüljáró, aminek használaton kívüli útpályáját is belakták mindenféle kalyibával. A végén van egy szerény kerítés, hogy ne potyogjanak le az autók közé, de más semmi.”