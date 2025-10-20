Durván másfél hónapja számoltunk be róla, hogy a Lisszabonban közlekedő Elevador da Glória siklóvasút egyik kocsija elszabadult és tragikus vége lett a balesetnek. A vizsgálatok néhány napja lezárultak, és kiderült, hogy a kabinokat összekötő kábel nem felelt meg a szabványoknak, és ez idézte elő a 16 halálos áldozatot követelő balesetet – közölte hétfő este a vizsgálatot végző hatóság.

Tehát kijelenthető, hogy az első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel szakadása okozta, amely emberi hibára vezethető vissza, hiszen a szakembereknek tudnia kellett volna, hogy nem megfelelő a kábel, amin fut a két kabin.

A jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát szeptember 3-án és nekicsapódott egy épület falának, majd egy lámpaoszlopnak és a siklóvasúthoz tartozó elektromos hálózat tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a fából készült kocsiban, amely végül egy másik épület sarkánál állt meg.

A hatóság azt javasolta, hogy továbbra is maradjanak üzemen kívül a portugál fővárosban közlekedő siklóvasutak. A közlemény szerint biztosítani kell, hogy ezek megfelelő rögzítő és fékrendszerekkel rendelkeznek, “amelyek a kabinokat kábelszakadás esetén megállíthatják”.

