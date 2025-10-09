Az Egyesült Királyságban alacsonyabbak a sebességkorlátok, napjaink autóival pedig egészen könnyű is őket megszegni. Így járt még 2024. november 30-án Mark Blundell is, akinek neve a motorsportból lehet ismerős: 1991 és 1995 között 61 Forma-1-es nagydíjon indult a Brabham, a Ligier, a Tyrrell és a McLaren színeiben, háromszor pedig dobogóra is állhatott. Mindezek mellett 1992-ben megnyerte a Le Mans-i 24 órást is egy Peugeot-val, csak hogy teljes legyen a kép.

Blundell az említett napon az angliai A14-es autóúton haladt Land Roverével, csakhogy a 70 mérföld/órás (112 km/óra) limitet jócskán átlépte, és 96 mérföld/órával (154 km/óra) meszelték le.

Az 59 éves expilótának ez 1042 fontjába (470 ezer forint), valamint a jogsijába került, melyet hat hónapra bevontak. Az ítéletet csak most mondták ki egy bíróságon, ahol Blundell nem jelent meg, de ügyvédjén keresztül elismerte bűnösségét.

