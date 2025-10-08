Ugye mindenki emlékszik még a Mercedesek, Saabok első fényszóróira szerelt ablaktörlőire? Talán még azok is, akik nem kimondottan autórajongók. De ami most következik, az európai szemnek igen szokatlan lesz.

Az alábbi felvételen egy 1988-as Toyota Cresta, vagy Chaser modell látható, amelyet Japánban forgalmaztak és olyan helyre került ablaktörlő, amire nem számítanál, de nagyon is logikus.

Ez az oldalsó ablaktörlő azért került ezekre az autókra, hogy amikor az ilyen őszi, nyálkás, párás reggeleken átláthatatlanul nedvesek az ablakok, kényelmesen, egy gombnyomással le tudja törölni a sofőr a vizet és lássa tükröket. Az már más kérdés, hogy a tükrökön nem igen volt ablaktörlő, így azt mindenképp le kellett tisztítani indulás előtt, mert még ha fűthető is a türkőrlap, a vizet nem szárítja le túl gyorsan.

És ha jól látjuk, még spriccelő üzemmód is van az oldal-ablaktörlőn, ha lefelé billen a kapcsoló.