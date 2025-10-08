A szabad ég alatt, vagy egymásra halmozva tárolt gumik könnyen elveszíthetik eredeti formájukat. A napsütés, a hőingadozás és a nyomás hatására az abroncs deformálódhat, ami később, felszerelve akár menet közbeni vibrációt okozhat. Ennek senki nem örül, sem az autós, sem pedig az autó.

Ha mégis egymásra helyezve tároljuk a felni nélküli abroncsokat, a rakás magassága soha ne haladja meg az 1,5 métert, mert az abroncsok súlya is képes eldeformálni az alsó gumikat. A legjobb megoldás, ha a gumikat állítva, függőleges helyzetben tartjuk. Ilyenkor érdemes havonta vagy kéthavonta 90 fokkal elforgatni őket, hogy megelőzzük a szerkezeti torzulást.

A legjobb megoldás: tárolás felnire szerelve

Amennyiben van rá lehetőség, az abroncsokat mindig felnire szerelve érdemes elrakni. Ilyenkor a gumik tetszőleges módon tárolhatók, és nem szükséges rendszeresen forgatni őket.

A következő szezon előtt azonban ajánlott ellenőrizni a guminyomást, mivel a hosszabb állás alatt csökkenhet. Így biztosíthatjuk, hogy a gumik a következő használatkor is megfelelő állapotban legyenek, és ne okozzanak kellemetlen meglepetést az úton.

Még valami…

Azt is jó észben tartani, hogy a szakemberek szerint az abroncsokat -5 és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz és enyhén szellős helyen tároljuk. Ne legyenek kitéve közvetlen napfénynek, mert ez nem tesz jót a gumi tartósságának. Az abroncsokat lehetőleg hőforrásoktól távol helyezzük el, olyan helyen, ahol a levegő páratartalma nem haladja meg a 70%-ot.

