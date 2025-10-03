A Pest vármegyei rendőrök percek alatt megtalálták a szabálytalanul közlekedő autóst, aki sem a hangjelzésre, sem a rendőrök többszöri utasítására nem állt meg.

Több mint tíz kilométeren keresztül követték, míg végül egy teherautóval szemben „parkolt le” a külső sávban.

a videó a hirdetés után indul

Mivel a sofőr zavartan viselkedett, mentőt hívtak hozzá, akik kórházba vitték. Időközben az is kiderült, hogy nem sokkal korábban az M1-es autópályán egy baleset részese volt.

Az eset során személyi sérülés nem történt, de a felelőtlen sofőr másokat és magát is veszélynek tette ki.

Ilyen esetek bármikor előfordulhatnak, adunk néhány tippet, hogyan éld túl: