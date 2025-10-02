Igazi olasz parádé kerekedett néhány napja a főváros utcáin: legalább 14 Lamborghini dübörgött végig a városon, és úgy tűnt, mintha egy olasz autószalon kifutójává változott volna a Hősök tere. Az autófanatikusok kedvére hangolt V8-asok, V10-esek és V12-esek szimfóniája betöltötte az éjszakát – egy Lamborghini nem az az autó, ami csendben vonul.

Az impozáns karaván között akadt Aventador, Huracán, Revuelto és Urus is, néhány darab ezek közük igazi különlegesség: STO és SVJ változatok.

Az SVJ a “Super Veloce Jota” kifejezést takarja:

Super Veloce = „szupergyors” (ez a Lamborghini legerősebb, legextrémebb változatait jelöli).

Jota = egy belsős Lamborghini kódnév, amit eredetileg a ’70-es években használtak a Miura Jota prototípusnál. A „Jota” mindig a versenypályára hangolt, limitált kiadásokat jelöli.

Az STO rövidítése pedig a “Super Trofeo Omologata” kifejezést jelenti:

Super Trofeo = a Lamborghini saját, csak Huracánok számára létrehozott versenysorozatának neve.

Omologata = olaszul „homologizált”, vagyis utcai közlekedésre is engedélyezett.

A fotókat egy hazai “autószpotter” közösség osztotta meg, akik rendszeresen megtalálják a legdurvább verdákat Budapesten.

Számoljuk úgy, hogy átlagosan 180 millió a felvonultatott sportautók és SUV-k értéke, akkor durván 2,5 milliárd forintnyi Lamborghini krúzolt végig a városon. Azért ilyet ritkán lát az ember, szerencsésnek mondhatja magát, aki ott volt.

