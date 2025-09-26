Szeptember 20-21-én tartották itthon a Kulturális Örökség Napját, amikor is a Készenléti Rendőrség Rendőrmúzeuma egész nap ingyenes programokkal várta a látogatókat, ahol a történelmi felszereléseken, fegyvereken és rendőrségi egyenruhák világán túl egy igazi kuriózum is feltűnt: az amfíbia.

Ez a furcsa, szinte sci-fibe illő jármű nem más, mint a Tupoljev A-3 Nagyezsda, egy szovjet fejlesztésű aeroszán, amit eredetileg sekély vízi és jeges terepre szántak. Bár a járművet egy 260 lóerős, Ivcsenkó-féle AI-14R típusú helikoptermotor hajtja, az amfíbia röpképtelen. A hetvenes-nyolcvanas években 800 darabot készített a Tupoljev tervezőiroda, amely repülőgépek és katonai felszerelések tervezésével és gyártásával foglalkozó orosz vállalat.

Magyarország összesen négy darab A-3-ast kapott anno, amelyek a Fertő tónál teljesítettek szolgálatot a BM Határőrség kötelékében. A zsombékos, nádas terepen kiválóan bevált.

A legenda szerint az osztrák határőrök modern motorcsónakjával vívott barátságos ám teljességgel szabályellenes gyorsulási versenyen a szovjet csoda a kezdeti lemaradás után valósággal „állva hagyta” az osztrák kollégák svéd hajóját.

– mesélte a Határőr Kultúráért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Vájlok László.

A négy magyarországi amfíbiából egyet tudtak teljesen restauráltatni. Ez az eszköz, bár már nem vízbiztos, professzionális felújítást követően alkalmas arra, hogy különféle rendezvényeken szárazföldi próbaindítást végezzenek rajta, bemutatva a motor képességeit és semmivel össze nem téveszthető dübörgő hangját.

Még az Egyesül Államokba is került belőle, a sztoriját a Vezess korábbi cikkében olvashatod: