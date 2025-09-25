A Sacramento megyei seriffhivatal beszámolója szerint egy fiatal gyermek édesanyja és édesapja tudta nélkül ült a volán mögé, és indult el egykori iskolája felé.

De már a „kirándulás” elején káosz lett a próbálkozásból: a parkolóban több forgalomterelő bóját is elsodort a fiatal sofőr. Ez keltette fel a járőrök figyelmét, akik megpróbálták megállítani a kocsit, de a fiú inkább gázt adott, és elkezdett GTA-t játszani a rendőrökkel ‒ menekülőre fogta.

Szerencsére nem kellett sokáig üldözni a 12 évest, a kaland gyorsan véget ért. A gyerek először egy parkoló autónak rohant, majd nekicsapódott egy járőrkocsinak, de szerencsére senki nem sérült meg.

A fiút végül őrizetbe vették, nevét kiskorúsága miatt nem hozták nyilvánosságra. Egyelőre nem tudni, vádat emelnek-e ellene a fiatalkorúak bíróságán, pszichológiai tanácsadásra küldik, vagy egyszerűen visszaadják szüleinek. Az viszont biztos, hogy egy darabig tuti nem fog videójátékozni.

Az eset nem példa nélküli: korábban az oaklandi megyei (USA) seriff hivatala letartóztatott egy 12 éves fiút Michigan állam Pontiac városában, miután kiderült, hogy autókat lopott el egy helyi vállalkozás parkolójából, majd a járműveket el is adta. A teljes sztorit itt olvashatod: