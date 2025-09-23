A szécsényi rendőrök szeptember 21-én elfogták és előállították azt a nógrádmegyeri lakost, aki az előző napon, egy buli után több kocsit is feltört, hogy hazajusson.

A hosszúra nyúlt italozást követően a 23 éves fiatalember Magyargécből indult haza. Hűvös volt az éjszaka, és illuminált állapotában hosszúnak tűnt a hazáig vezető pár kilométeres út. Még a falu belterületén kinézett egy magánház udvarán álló autót. Könnyedén bejutott az udvarba, és egy kővel betörte a lezárt autó ablakát.

Elindítania azonban nem sikerült, így érték után kutatott, de nem talált. A szomszéd telken már sikeresebb volt. Kitolta a nyitva hagyott autót az udvarról, majd a benne hagyott kulccsal bepöccintette a motort, és már repesztett is haza. Vezetői engedély és rutin hiányában, erősen ittasan nem jutott messzire.

A két település között árokba hajtott, és a nádasban hagyta a már mozgásképtelen kocsit. A férfi már majdnem hazaért, amikor a korábbi sikerein felbuzdulva ismét bement egy udvarba, és átkutatott egy nyitott autót, amelyből pénztárcát – benne 10 ezer forinttal – és egy márkás sportcipőt vitt el. Még ott, a helyszínen lecserélte az éjszakai párától nedves lábbelijét a friss szerzeményére, és elnyűtt cipőjét hátrahagyva hazatért.

A szécsényi rendőrkapitányság munkatársai a bejelentéseket követően feltérképezték a tolvaj éjszakai útvonalát, és a hátrahagyott nyomokon indultak el. Már délelőtt kopogtattak a férfi lakásajtaján. Lopás, rongálás és jármű önkényes elvétele mellett az ittas és engedély nélküli vezetésért, valamint balesetokozásért is felelnie kell.

A hatóság őrizetbe vette a nógrádmegyeri férfit, és kezdeményezte letartóztatását.