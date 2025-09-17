Egy apokaliptikus világban játszódó film kellékének néz ki egy Porsche 911-es, amelyet lassan, de biztosan körbevesz a gaz Amszterdamban. Nem egy mesterséges intelligencia által generált látomásról van szó, hanem egy nagyon is valóságos autóról, ami a jelek szerint több mint egy éve egy centimétert sem mozdult a parkolóhelyéről.

Annak ellenére, hogy a növényzet próbálja magáévá tenni, a fekete 996-os Porsche 911 még mindig meglepően jól tartja magát, a fényezése jobban bírja a strapát, mint várnánk. Az egyetlen igazi sebhely egy jókora horpadás a hátsó lökhárítón.

Reménykedő kereskedők névjegykártyái sorakoznak az ablaküveg és a gumikéder közé csúsztatva, mindegyik egy nyílt ajánlat, hogy megszabadítanák a tulajdonost az autótól. A hírek szerint a műszaki vizsgája tavaly lejárt, a parkolási engedélye azonban naprakész, ami megmagyarázza, miért nem szállították még el a hatóságok.

A helyieknek már egy ideje feltűnt az elfeledett Porsche. Egyikük a holland NH Nieuws csatornának nyilatkozva elmondta, hogy körülbelül 15 hónapja költözött a szemközti lakásba, és azóta egyszer sem látta, hogy bárki hozzányúlt volna, nemhogy elmozdította volna.

A Google Térkép fotói szerint az autó már 2024 májusában is ugyanitt parkolt, akkor még látszólag jobb állapotban. A távollévő tulajdonossal kapcsolatos teóriák a külföldi utazástól a börtönbüntetésig terjednek, ami magyarázatot adna a hosszas távollétre. Még az a kereskedő sem tud a hollétéről, aki a 911-est a legutóbbi tulajdonosnak eladta, mivel a telefonja már nem elérhető.

A legolcsóbb 911-es

A Porsche 996-os szériája a 911-es egyik legvitatottabb generációja, főként a „tükörtojás” becenevű fényszórói és a vízhűtéses motor bevezetése miatt. A modellt 1997-ben mutatták be és 2004-ig gyártották. A képeken látható példány egy modellfrissítés utáni Carrera Cabriolet.

Egy online rendszámadatbázisból kiderült, hogy ezt a 911-est 2003-ban helyezték először forgalomba, mai árfolyamon, inflációval is számolva körülbelül 48 millió forintos áron. Most a kereskedők szerint 20 000 és 25 000 euró (6,5-8 millió forint) között kelhetne el, de csak akkor van értelme, ha valaki hajlandó energiát fektetni a szakszerű restaurálásába.

Egyelőre ez az elhagyatott Porsche egy megoldatlan, poros rejtély marad Amszterdam utcáján. Akár visszatér érte a tulajdonosa, akár valaki más vásárolja meg és kelti új életre, egy biztos: az autó története még korántsem ért véget.