A műszerfalak tele vannak olyan jelzésekkel, amelyeket csak ritkán látunk autósként. Ez jól is van így, mert általában valamilyen baj, probléma esetén villannak fel. Vannak egyezményes, minden autóban azonos jelek, mint például az általános, motorhibát jelölő „check engine”, vagy az alacsony olajnyomást jelző vörös olajos kanna piktogrammja.

Ezeken túl találkozhatunk márkaspecifikus jelzésekkel: a Volkswagen-csoporthoz tartozó gyártók esetén ilyen az EPC hibajel. Ez egy jellegzetes, márkacsoport-specifikus figyelmeztetés, így ha Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda vagy akár Porsche volánja mögött ülünk előfordulhat, hogy találkozunk vele.

Az EPC (Electronic Power Control) jelzés nem egy egyszerű, elszigetelt alkatrész meghibásodását jelöli. Sokkal inkább egy átfogó diagnosztikai figyelemfelhívás, ami a motorral kapcsolatos elektronikai vezérlés hibáit jelöli.

Gyakorlatilag az elmúlt 20-25 évben gyártott autók javában már az összes alrendszer teljes működését elektronika felügyeli, a hengerekbe jutó levegő-üzemanyag keverék összetételétől kezdve a kipufogógáz kezelésén át egészen a fékek működéséig.

Az EPC felirat felvillanása azt mutatja, hogy ebben a nagy rendszerben valahol akad valamilyen hiba. Elsődlegesen ilyenkor a szakemberek az üzemanyagellátás valamilyen problémájára tippelnek, de a lista hosszú, és minél újabb az autó, annál több a szenzor, annál komolyabb a lehetséges hibaforrások listája.

Problémát jelezhet az elektronikus gázpedállal, a tempomat rendszerrel, a kipörgésgátlóval, a menetstabilizáló rendszerrel vagy más rendszerekkel is. Vagyis tényleg színes a paletta: oka lehet akár a fojtószelep mechanika meghibásodása, egy henger gyújtáskihagyása, a tapadást és a vezethetőséget befolyásoló számítógépes érzékelő hibás működése, egy laza vagy lecsúszott levegőbeömlő, vagy egy lemerült autóakkumulátor.

Tipikusan modern probléma, ami modern megoldást igényel: akárcsak a motorhiba lámpa esetén az EPC mögött is több hibakód állhat, amelyeket csak a megfelelő diagnosztikai eszközzel lehet kiolvasni és értelmezni, így az EPC-lámpa átlagos autótulajdonosként a hibán túl egy dolgot jelent: irány a szerelő!