8C Competizione volt az az Alfa Romeo, ami a nehéz időkben is megmutatta, mit jelent a „Cuore Sportivo”. A dizájnja lenyűgöző volt, a hangja pedig egyenesen libabőröztető, köszönhetően a Ferrari-féle V8-asnak. A motor egy 4,7 literes, 450 lóerős, 470 Nm-es egység volt, amivel 4,2 másodperc alatt tudta a százas sprintet. Összesen 1000 darabot gyártottak belőle 2007 és 2010 között, fele-fele arányban kupé és roadster karosszériával.

Egy tehetős amerikai Alfa Romeo-rajongó vásárolt egyet-egyet mindkettőből, az autókat pedig a kereskedésből egyenesen a tulajdonos magánmúzeumába szállították, ahol azóta is állnak. A Spider kilométerórája mindössze 19 mérföldet (31 km) mutat, a Competizione pedig még ennél is újszerűbb: csupán 10 mérföldet (16 km) tettek meg vele új kora óta.

A klasszikus Rosso Alfa fényezéssel, hozzá illő vörös bőrbelsővel, karbon hátlapú kagylóülésekkel és 20 colos könnyűfém felnikkel a 8C-k úgy néznek ki, mintha egyenesen az autószalon színpadáról gurultak volna le.

Az ablakon lévő gyári matrica felfedi, hogy a tulajdonos 2008-ban 305 675 dollárt fizetett a Maserati San Francisco kereskedésnek a megtiszteltetésért, hogy hazavihesse a kupét, ami 2025-ös értéken számolva 459 ezer dollárnak (150 millió forint) felel meg. Ilyen alacsony futásteljesítménnyel elképzelhető, hogy visszahozzák ezt az összeget.