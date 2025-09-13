Szeptember 7-én a Guadalajara tartománybeli Tendilla településen egy különösen vehemens bika előbb egy parkoló autónak rontott, majd egy ház kapuját védő korlátnak (talanquera) is nekiment. Egy helyi lap rövid hírt és videót közölt az esetről; személyi sérülésről nem írnak.

A felvételeken jól látszik miért nem érdemes egy ekkora állattal szórakozni, és mekkora veszély a bikafutattás. Gyakorlatilag úgy emelte meg az autót, mintha az csak műanyag játék lenne, a szarvával simán darabokat szakított ki a karosszériából.

a videó a hirdetés után indul

A spanyolok nem hagynak fel a bikafuttatással

Spanyolországban nincs egyetlen központi nyilvántartás, amely pontosan megmondaná az évente megrendezett bikafuttatások számát, de a becslések szerint rendkívül magas. Évente több ezer bikafuttatást és hasonló, bikákkal kapcsolatos népünnepélyt (spanyolul „festejos populares”) tartanak országszerte, különösen a nyári hónapokban.

Már a nagyobb, ismertebb események száma is több százra tehető, a kisebb, helyi rendezvényekkel együtt a spanyol média korábbi becslései szerint a bikás rendezvények száma meghaladhatja a 16 000-et is évente.

Bár a híres pamplonai eseményen 1910 óta „csupán” 16 halálesetet regisztráltak, a kisebb spanyolországi fesztiválokon szinte minden évben előfordulnak súlyos, esetenként halálos kimenetelű balesetek. Most szeptemberben történt az utolsó halálos eset: a dél-spanyolországi Ubrique városában rendezett Toro del Gayumbo fesztiválon egy férfi életét vesztette, miután egy bika halálra öklelte.