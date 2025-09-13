Hamarosan beköszönt a meteorológiai ősz is Magyarországra, a nappalok egyre rövidülnek, a hőmérséklet ingadozik, több lesz a csapadék, az utak csúszósabbá válnak. Ilyenkor fontos, hogy ne csak a vezetési stílus igazítsd az időjáráshoz, hanem az autó műszaki állapotát is ellenőrizd.

Érdemes ilyenkor előrelátóan vezetni, ezzel párhuzamosan visszafogni a sebességet, ugyanakkor növelni a követési távolságot, hiszen nedves körülmények között a fékút, akár a duplájára is nőhet – hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Gumiabroncs Szövetség.

Mint írják 50 km/órás sebességnél száraz aszfalton 11 méter szükséges, hogy megálljon egy autó, míg ugyanilyen körülmények között, de nedves burkolaton már 20 méterre nő ez a távolság.

A követési távolság alapesetben legyen két másodpercnyi, de ködben esőben sokkal inkább a sebességgel megegyező hosszúságot válasszunk, azaz például 70 km/óránál 70 métert. Ez utóbbi kb. 15 autónyi.

Arra is felhívja a figyelmet a szövetség, hogy tartsuk tisztán a szélvédőt és figyeljünk a világításra. Az alacsonyan járó nap még inkább vakít koszos üveg esetén, másrészről pedig érdemes ebben az időszakban nem hagyatkozni az automata világításkapcsolóra, hanem a sofőrnek bekapcsolni a jármű lámpáit. A ködlámpákat viszont valóban indokolt esetben használjuk, azaz ha épp elromlott a tompított fényszóró vagy a látási viszonyok miatt szükséges.

Érdemes foglalkozni a gumiabroncsok állapotával is, mert bár a jelenlegi KRESZ szerint az előírt minimum profilmélység 1,6 mm, de az abroncs szövetség szakértői szerint 4 mm alatt a tapadás már veszélyesen gyengülhet. Emellett arra is figyelmeztetnek, tíz évnél idősebb abroncsokat akkor is ajánlott cserélni, ha látszólag jó állapotban vannak.

Plusz egy tipp:

Ősszel a lehulló termések – gesztenye, dió, makk –, nem is beszélve a csapadék és szél miatt letörő gallyakról horpadásokat okozhatnak a karosszérián. A biztosító nem minden esetben téríti a kárt, ezért célszerű inkább szabadon álló parkolóhelyet választani, nem közvetlenül fák alá állni.