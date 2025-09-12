A napokban egy harmincas éveiben járó férfi autója hibásodott meg az Örebrót átszelő E18/20-as úton, Svédországban. A sofőr lehúzódott az úttestről, azonban elmulasztotta kihelyezni a kötelező elakadásjelzőt, amit azonnal jelentettek a hatóságnak az arra haladók.

„A jogszabályok egyértelműen fogalmaznak: a baleseteket minden lehetséges eszközzel meg kell előzni, aminek egyik alapvető módja a megfelelő figyelmeztetés” – nyilatkozta Lars Hedelin, a helyi rendőrség szóvivője a Nerikes Allehanda című lapnak.

A hatóság szerint az elekadásjelző háromszög hiánya súlyos balesethez vezethetett volna, ezért a sofőr ellen eljárást indítottak. Ha ilyen helyzetben baleset történik akkor a pénzbírságon és a jogosítvány bevonásán túl akár hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel is szembe kell néznie az autósnak. Általában azonban csak pénzbírságot szabnak ki, amelynek összege a járművezető jövedelmétől függ, így elérheti a 30 ezer koronát.

Ha nem történik gond, akkor is zsebbe nyúlós történet a kötelező felszerelés hiánya. Egy közúti ellenőrzés során 500 svéd korona (körülbelül 18 ezer forint) a bírság, ha az elakadásjelző nincs a járműben. Amennyiben pedig egy kényszerű megállás során nem helyezik ki, az további 800 korona (körülbelül 29 ezer forint) büntetést von maga után. Egy svéd közlekedési rendőr a Vi Bilägare szaklapnak elmondta, hogy míg a gyorshajtás következményeivel a legtöbben tisztában vannak, sokan meglepődnek a hiányzó háromszög miatti büntetésen.

Ezért legyünk körültekintőek: külföldi utazás előtt érdemes tájékozódni, mert más európai országokban még szigorúbb előírások lehetnek érvényben.

Kötelező felszereltség itthon

Kötelező felszerelés a B típusú egészségügyi doboz. Ennél figyelembe kell venni, hogy a doboz olyan eszközöket, anyagokat tartalmaz (géz, sebfertőtlenítő, különböző tapaszok és kötözőanyagok), amelyeknek szavatossági ideje lejár, szóval nem elég, hogy egy megfelelő elsősegélydoboz a kocsiban van, a cseréről is gondoskodnunk kell, ha lejárt a szavatossági ideje. Egy B típusú EÜ-doboz 2-3 ezer forintos tétel.

Az elakadásjelző háromszög is kötelező tartozéka a gépkocsinak, amelyet az elromlott jármű mögött olyan távolságra kell elhelyezni, hogy azt a többi sofőr időben észre vegye, és a veszélyre felkészülhessen.

Végül pedig ha forgalmi okok,vagy műszaki hiba miatt meg kell állnunk, és ki kell szállnunk a járműből, akkor autóvezetőkből gyalogosokká válunk, így lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között láthatósági mellény viselése kötelező!

A helyszíni bírság összege általában 5000‒50 000 Ft között mozog, jellemzően akkor szabják ki, ha a hiányosság nem veszélyezteti közvetlenül a közlekedésbiztonságot (pl. lejárt elsősegélydoboz, mellény hiánya). Súlyosabb esetben vagy visszaesőként az ügy szabálysértési eljárást vonhat maga után, ebben az esetben a pénzbírság akár 150 000 Ft is lehet.