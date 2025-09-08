A magyar versenyző vasárnap a svájci Grenchenben található Tissot Velodrome-ban állt rajthoz, hogy teljesítse élete egyik legnagyobb kihívását. A 35–39 éves korosztály számára kiírt UCI Masters órarekordot célozta meg, amelyet a dél-afrikai Gert Fouche tart 51,599 kilométerrel. Emellett a magyar bringás számára külön motivációt jelentett az is, hogy megdöntse az abszolút hazai csúcsot, amelyet Filutás Viktor állított fel tavaly novemberben Kőbányán, 50,135 kilométerrel.

Záray hatvan percen keresztül rendületlenül körözött a svájci pályán, ahol minden pedálfordulatnak tétje volt, de végül a világrekord nem jött össze, hiszen egy óra alatt „csupán” 51,016 kilométer tekert. Ez olyan, mintha egy óra alatt áttekert volna Debrecenből Nyíregyházára, amely még autóval is 40-50 perces művelet.

Ám nincs ok a szomorkodásra, hiszen ezzel az eredménnyel több mint 800 méterrel múlta felül Filutás Viktor rekordját, és elsőként vitte át a magyar kerékpársportot az 51 kilométeres határon 1 óra alatt.

A sportoló közösségi oldalán köszönte meg a felkészülést segítő edzők, szakemberek és támogatók munkáját, hangsúlyozva: a teljesítmény mögött hosszú hónapok tudatos felkészülése, technikai finomhangolás és mentális erő állt. A rekordkísérletnek köszönhetően Záray neve mostantól nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is bekerült az órás rekord legjobbjai közé, hiszen teljesítményével mindössze fél kilométerre került a masters-világcsúcstól.

A rekordról videó is készült: