Akad a világon pár híd, ami alá nem férnek be az átlagos teherautók. Ezeket egyszerűen elkerülik a magasabb járművek, de valamilyen ördögi okból pár helyszínen hiába a figyelmeztető táblák tömkelege, mégis tömegesen veszítenek skalpot a kamionok.

Ilyen hely volt a hírhedt „11 láb 8 inch” elnevezésű vasúti felüljáró (kb. 3,55 méteres), amely világhírre tett szert, mivel rendszeresen tépte le vontatmányok tetejét akár egy óriási konzervnyitó.

Itt annyian zúzták itt le magukat, hogy végül megemelték a felüljárót.

Örököse mégis akadt, itt van például „Big Penny”, egy 3,65 méteres híd a michigani Lansing óvárosában. Ennél is számolják a baleseteket, és most érte el a jubileumot, feltépte a századik szerencsétlen kamion borítását.

Ez a híd annyira népszerű a helyiek körében, hogy partit rendeztek a „mérföldkő” megünneplésére – jelentette a WLNS.

Abban egyedülálló a rendszeresen teherautókat falatozó hidak között, hogy egy pár agyarral és egy pár gülü szemmel egyértelműen jelzi a szándékait. Ezeket a STUPID Lansing Facebook-csoport két névtelen adminisztrátorának köszönheti.

Míg sok helyen tiltják a közterület ártalmatlan díszítését, Lansing városa megengedte, hogy Big Penny arca megmaradjon, talán abban a reményben, hogy jobban felhívja a teherautó-sofőrök figyelmét, miután elvétették a híd alacsony magasságára figyelmeztető számos táblát és villogó fényt.

Ez azonban hiábavalónak bizonyult. Big Penny kevesebb mint 12 órával az új arc felszerelése után újabb áldozatot szedett.

Mit tehet ilyenkor a helyi közösség? Hát bulit szervez! Az ingyenes összejövetelen ajándékosztás és Big Penny-kvíz is volt. Egy környékbeli sörfőzde tematikus ételekkel és italokkal készült. Ryan Holmes művész a buli alatt festett egy képet Big Penny-ről, amelyet aztán elárvereztek. A műsor sztárjai a helyi Deer & Elk zenekar voltak, akik egy dalt írtak Big Penny-ről.

Itt úgy tűnik működött a „tenni nem tudsz ellene, legalább próbálj meg rajta röhögni” stratégia. Persze ha jönnek sorban a balesetek akkor nincs más választás, mint adófizetői pénzből megemelni a Big Penny-t is, akárcsak legendás társát.