A gép a vízmerítési manőver közben csapódott a vízfelszínnek. Szerencsére a kétfős legénység sértetlenül megúszta a balesetet.

A környéken ismeretlen eredetű erdőtűz ütött ki, amelyhez a helyi tűzoltók légi segítségét kérték. A H125-ös pilótája a tűzeset közelében lévő tó fölé manőverezett, hogy feltöltse a helikopterre függesztett, úgynevezett Bambi bucket (vízszállító tartály) eszközt, és folytassa az oltást. Helyi médiumok által idézett szemtanúk szerint a helikopter a vízfelszínnek ütközött, majd az oldalára dőlt és elsüllyedt a sekély vízben.

A kétfős személyzetnek sikerült elhagynia a süllyedő gépet és a partra úsznia. Két, a közelben tartózkodó nyaraló sietett a segítségükre, amíg a mentőegységek a helyszínre érkeztek.

Az eset, amely szerencsére inkább volt látványos, mint veszélyes a legénységre nézve, ismételten rávilágít arra, hogy az ilyen tartályok természetes vízből történő feltöltése – a vízmerítés – milyen kockázatos művelet lehet.

Bretagne-ban idén különösen forró és száraz volt a nyár, aminek folyamán Finistère megyében összesen 154 vízszállító kört futottak a helikopterek. Éppen a baleset napján, egy északabbra fekvő területen több mint húsz alkalommal végezték el a műveletet. Tehát mondhatni rutinfeladatról volt szó, ami most balul sült el, és okozott egy látványos és drága balesetet.