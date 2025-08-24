Egy 21 éves nő a kaliforniai Fresno (USA) városában igazi filmes üldözést hozott össze, amikor csütörtök reggel Ford Mustangjával az út közepén kezdett el fánkokat rajzolni, majd amikor a rendőrök közbeléptek, menekülőre fogta. Hiba volt, számolt be róla a Carscoops.

A rendőrség szerint a fiatal nő, akit Rayne Barbosaként azonosítottak, reggel 9 óra után kezdte meg autós mutatványait a Hornet és a Shields Avenue környékén. A járőrök kiérkezésekor éppen Mustangját pörgette a kereszteződésben. Ahelyett azonban, hogy megállt volna, gázt adott, két parkoló autónak csapódott, majd két motorrendőrön is majdnem átgázolt.

A száguldásnak végül egy PIT-manőver vetett véget: egy rendőrautó oldalról megkoccintotta a Mustang farát, így az megpördült és megállt. Barbosa azonban ekkor sem adta fel, ellenállt az intézkedésnek, így végül egy rendőrségi sokkoló segítségével sikerült földre vinni és bilincset rakni rá.

Az ügyészség több vádpontban is eljárást indított ellene, köztük halálos fegyverrel elkövetett támadás (a fegyver ebben az esetben az autó volt, amivel el akarta ütni az egyenruhásokat), veszélyes járművezetés, rendőri intézkedés akadályozása és a megállási kötelezettség megszegése miatt.

Kaliforniában és az Egyesült Államok számos részén az utóbbi időben egyre szigorúbban lépnek fel az illegális utcai versenyek, gumiégetés és driftelés ellen, amelyek gyakran éjszaka zajlanak. Barbosa esete azonban különösen szembetűnő, hiszen fényes nappal, forgalmas környéken hajtotta végre a mutatványt. Szerencsére senki sem sérült meg – a 21 éves sofőrre viszont börtönbüntetés vár.

