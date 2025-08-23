„Ez volt életem legrosszabb vétele” – mondta dühösen Ed Sheeran, miután 200 ezer angol fontot, azaz 91 millió forintot érő Aston Martin DB9 típusú sportautója mozgásképtelenné vált egy pocsolya mélyén.

A lemezfelvételről hazatérő énekes rosszul mérte fel a víztócsa mélységét. Mire feleszmélt, a víz már az autó ablakáig ért. A kocsi megállt, és nem indult el, úgyhogy Sheerean kiszállt, és gyalog ment haza.

„Valaki elment érte, azóta sem láttam a kocsit.” – tette hozzá a felháborodott zenész, aki azonban hiába hibáztatja az autógyártót, hiszen alapszabály, hogy autóval nem hajtunk vízbe, hacsak nem vagyunk biztosak abban, hogy az nem mélyebb a tengelyeknél.

Ha ugyanis ennél magasabb a vízszint, a folyadék először az elektromos komponenseket éri el, és teszi tönkre, az igazi nagy baj azonban csak ez után következik. Ha ugyanis a víz eléri a légszűrőt, és bekerül a motorba, ott azonnal hatalmas pusztítást végez. A víz ugyanis nem összenyomható, így vagy a nagy sebességgel fel-le mozgó dugattyúnak a hajtókarja görbül el, vagy a blokk oldalfala szakad át, esetleg a szelepfedél szakad ki a helyéről – így vagy úgy, a motor egy szempillantás alatt válik fémhulladékká.

Sheeran azt jól csinálta egyébként, hogy lassan hajtott a vízbe: ha ugyanis gyorsan megyünk át rajta, a felcsapó hullámok a ventilátort belepréselik a hűtőradiátorba, és még a hűtökör is tönkre megy.

Az Aston Martin DB9 egyébként alaphelyzetben senkinek nem volna „élete legrosszabb vétele”, sőt! A 2004 és 2016 között gyártott túrakupét 5,9 literes V12-es motorral szerelték, amely eredetileg 456, később 476 lóerős csúcsteljesítményre volt képes, az autó végsebessége meghaladta a 300 km/órát.