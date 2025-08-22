Több veszekedés után letartóztatással és egy tönkretett autóval ért véget egy 31 éves kentuckyi nő kapcsolata: bár a nézeteltérések az élet részei, Stephanie Carlquist állítólag 12.464 dollárnyi (4,3 millió forint) kárt okozott. A hatóság kevés részletet közölt, de egy helyi média, a WKYT a richmondi rendőrségre hivatkozva azt állítja, hogy a pár a múlt hónap elején vitatkozott össze.

Az incidenst követően Carlquist állítólag kiszúrta a férfi autójának egyik kerekét.

Ezzel nem ért véget a rombolás: július 15-én egy újabb nézeteltérésre kerülhetett sor. Ennél az esetnél Carlquist a gyanú szerint betörte a szélvédőt és sót öntött az autó motorjába. Ez okozta a legnagyobb kárt, gyakorlatilag használhatatlan lett az autó.

A híradások szerint csillámport is szórt a szellőzőnyílásokba, tönkretette a visszapillantó tükröt, és összetörte az autó központi kijelzőjét.

A kiterjedt károk miatt autómentőt hívtak, a kiérkező segítségnek pedig Carlquist vallotta be, hogy ő okozta a károkat. Az autómentő sofőrje ezután felhívta az áldozat édesanyját, és továbbította ezt az információt.

Úgy tűnik, ez események láncolatát indította el, beleértve azt is, hogy Carlquist az Instagramon kért bocsánatot a károkozásért. Amikor azonban a rendőrség kihallgatta, az exbarátnő már másképp emlékezett, ekkor csak a szélvédő betörését és a csillámporszórást ismerte el.

A rendőrség ennek ellenére gyanúsnak találta az esetet, és Carlquistot augusztus 14-én letartóztatták. A Madison Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet nyilvántartása szerint rongálással vádolták meg.

Ez már bűncselekménynek minősül, amely akár öt év börtönbüntetéssel és 10 000 dolláros pénzbírsággal is sújtható. Bár még nem világos, hogyan végződik majd az ügy a bíróságon, a nyilvántartások szerint Carlquistot 12 000 dolláros készpénzes óvadék ellenében augusztus 18-án szabadon engedték.