Sokba került egy autósnak, hogy Tapolcánál szó szerint repülőrajtot vett egy vasúti átjárónál. A fénysorompó még pirosat mutatott, a sorompó pedig még emelkedett, amikor elindult, ráadásul a rendőrök orra előtt.
A rendőrök azonnal a szabálysértő után fordultak, megállították, majd megbírságolták.
A rendőrök felhívták a figyelmet arra, hogy „biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha a sorompó nyitva van és a vasúti fényjelző készülék villogó fehér jelzést ad!”
A veszprém megyei rendőrök senkinek sem kegyelmeznek: