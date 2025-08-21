Sokba került egy autósnak, hogy Tapolcánál szó szerint repülőrajtot vett egy vasúti átjárónál. A fénysorompó még pirosat mutatott, a sorompó pedig még emelkedett, amikor elindult, ráadásul a rendőrök orra előtt.

A rendőrök azonnal a szabálysértő után fordultak, megállították, majd megbírságolták.

A rendőrök felhívták a figyelmet arra, hogy „biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha a sorompó nyitva van és a vasúti fényjelző készülék villogó fehér jelzést ad!”

