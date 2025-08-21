„Apa, lopják a kocsit!” – ezzel a kiáltással rohant oda egy fiú a kunszentmiklósi strand büféjében apjához, aki már csak messziről látta, ahogy autója kikanyarodik a parkolóból még július elején.

A férfi egy ismerősével próbálta üldözőbe venni az autót, de végül szem elől tévesztették. Az esetet rögtön bejelentették a kunszentmiklósi rendőröknek, akik az autó keresésébe kezdtek. Mint a mesében, gyorsan megtalálták: egy közeli utcában parkolt, sértetlenül és lezárva.

A nyomozás során kiderült, hogy egy 18 éves helyi fiatal pattant be a kocsiba. Másnap a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele miatt. A fiú beismerte, hogy csak azért vitte el az autót, mert „csábítónak tűnt” – nyitva volt és benne volt a kulcs, ő pedig úgy gondolta, tesz egy kört vele.

A rendőrök lefoglalták tőle a kulcsot, majd visszaadták a tulajdonosnak. Az ügyben bíróság elé állítást javasolnak.

