Az utcai gyorsulási versenyek valahogy nem akarnak kikopni az autós kultúrából, pedig nem egy tragikus baleset történt már ilyen felelőtlen viselkedés miatt. Nem is kell messzire mennünk, gondoljunk csak a gázolásra az Árpád hódon.

De a világ bármely pontján előfordulhat hasonló: nemrég például Kaliforniában (USA) nem bírt magával két autós.

A helyi autópálya-rendőrség modestói irodája szerint egy Corvette és egy Mustang az SR-99-es főúton, Standiford Avenue-tól északra száguldott egymás mellett, amikor homokszem került a gépezetbe.

A Corvette sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett, többször megpördült, majd a Sisk Roadon állt meg – a baleset ereje akkora volt, hogy a vezető kirepült az autóból.

A 26 éves Tyler K. Azadzoi súlyos sérüléseket szenvedett, míg 28 éves utasa, Ayesha Malik kisebb karcolásokkal megúszta. A Mustang 22 éves vezetője, Raul Torres Jr. egy pillanatra megállt a helyszínen, majd elhajtott, de a rendőrök később elfogták otthonában és előzetes letartóztatásba helyezték.

Komoly büntetések jöhetnek

A hatóságok egyelőre nem közölték a pontos vádakat, de hasonló esetekben akár több ezer dolláros bírság, járműelkobzás és börtönbüntetés is kiszabható. Torres Jr. Mustangját már lefoglalták, a Corvette pedig valószínűleg soha többé nem kerül vissza az utakra.

A Central Valley térségében régóta gondot okoz az illegális versenyzés: a hosszú, egyenes szakaszok sokakat kísértésbe visznek.