Az intézmény keddi közleménye szerint a délután négytől hajnali 1 óráig tartó programsorozaton látható lesz például az a hómaró, amely óránként 6000 tonna havat képes eltávolítani a kifutópályákról, és az ország egyik legkülönlegesebb tűzoltóautója, a több mint 40 tonnás Rosenbauer Panther.

A 75 éves Ferihegyet ünneplő rendezvény közönsége a hazai légiközlekedés meghatározó szereplőivel találkozhat a repülőmúzeumban, ahol szakavatott oktatók tartanak majd előadásokat. Az érdeklődők emellett a földi kiszolgálók munkájába is bepillanthatnak, egy speciális jégtelenítő járművel pedig akár a magasba emelkedhetnek.

A HungaroControl standjánál a légiforgalmi irányítás kulisszatitkait ismerhetik meg az érdeklődők, akik a reptéri fegyveres testületek munkájából is ízelítőt kaphatnak. A közönség interaktív bemutatókon figyelheti meg, hogyan dolgoznak a repülőtéri keresőkutyák, a NAV Repülőtéri Igazgatósága pedig toborzópontot is működtet az este folyamán. A HungaroMet szakemberei a repülésmeteorológia világába engednek betekintést, bemutatva, hogyan készül a repülőtéri időjárás-előrejelzés.

A szervezők szerint az este egyik fő látványossága a közel 70 éves Il-14-es utasszállító 1900 lóerős motorjának beindítása lesz 18, 20 és 22 órakor. Emellett a látogatók több alkalommal testközelből nézhetik meg, hogyan üzemel egy kisméretű sugárhajtómű, a repülőmúzeum szakemberei pedig a legendás „kukacbombázó” Kamov 26-os helikopter motorját is működésbe hozzák majd.

A közlemény szerint a közösségi médiából jól ismert pilóták, légiutas-kísérők, légiforgalmi irányítók, repülőtértervezők az esti színpadi beszélgetések során egyebek közt azt is elmondják majd, hogy mi minden történik a háttérben, amíg az utas a járata felszállását várja, hogyan változott Ferihegy az elmúlt 75 évben, és hány ember összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy egy repülőgép biztonsággal teljesítse az útját.

A reptérlátogatások a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kulisszái mögé engednek majd bepillantást. A repülőtér éjszakáján megnyílnak az 1-es Terminál, valamint az Aeroplex hangárainak kapui, illetve egy Embraer 120-as utasszállítóval újra elindulnak az országnéző sétarepülések. Emellett ismét Ferihegyről teljesít majd sétarepüléseket a világ egyetlen repülőképes, idén már 76 éves Li-2-es repülőgépe.