Van az a pillanat, amikor péntek délután már csak egy dolog jár a fejedben: leérni a Balatonra, mielőtt lemegy a nap, és a parton belekortyolni egy hűsítő fröccsbe. Aztán felkanyarodsz az M7-re, és hamar rájössz, pontosan ugyanezt szeretné mindenki más is.

De mi lenne, ha azt mondanánk, van egy útvonal, amit szinte senki nem használ Budapesttől a Balatonig? Egy út, ahol a sztrádazaj helyett madárdal kísér, ahol falvak főutcáján suhansz át és az ablakon beszüremkedik a frissen vágott fű illata? Mutatunk egy ilyet, hátha tudunk segíteni, hiszen hétvégén megint strandidő várható, és sokan el fognak indulni a Balaton irányába.

Az útvonal

Budapest, Budaörs, Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Lovasberény, Csala, Székesfehérvár, Sárszentmihály, Nádasdladány, Füle, Balatonfőkajár, Balatonakarattya ‒ a táv 121 km, amelyhez 2 óra 25 percre van szükségünk autóval, ha nem állunk meg.

Nyilván ha nincs dugó az M7-esen, akkor bő 1 óra alatt le lehet érni a Balatonhoz, de amikor igazán beáll a sztráda (mondjuk péntek délután), megfizethetetlen egy ilyen kis kerülő.

Ez az út nem csak a zsúfolt utakat kerüli ki, de olyan helyeken visz, ahol még lehet, soha nem jártál, pedig érdemes a figyelemre. Útközben megállhatsz egy vidéki cukrászdánál, egy árnyas templomkertnél szippantani egy kis friss levegőt, de a lényeg, hogy nem őröl fel az ideg a 35-40 fokos hőségben, miközben az M7-esen araszolsz.

Ha pedig vonattal mennél, az is egy opció, hogy elkerüld a dugót, és akkor már a vonaton is mehet a fröccs: