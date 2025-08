A nagy sebességű autós üldözések valószínűleg a rendőri munka legveszélyesebb, rendszeresen előforduló részét képezik mindenütt, így az Egyesült Államokban is. A Carscoops.com oldalon megjelent cikk szerint számos rendfenntartói szakértő is egyetért ezzel, abban azonban már nincs összhang, hogyan kellene kezelni ezt a veszélyt. Néhány amerikai államban a rendőrök láthatóan az ártatlan állampolgárok veszélyeztetése ellenére is belemennek az üldözésbe.

Talán éppen ezért kellene elterjednie annak a taktikának, amellyel nemrég Kaliforniában fogtak el egy motorost.

Az autós üldözés külön műfaj az USA-ban, gyakran élőben közvetítik a menekülést, és a legkülönfélébb járművekkel és helyzetekben próbálnak emberek meglógni a rendőrök elől. A túlnyomó többségük nem jut messzire, de akiknek mégis sikerül, azok általában a meneküléshez választott kiváló járműnek köszönhetik a sikert.

A sebesség azonban nem mindig előny.

Sehol sem szembetűnőbb ez, mint a motorosok esetében, akik pillanatok alatt elérhetik a 160 km/óra feletti sebességet, és könnyedén átjutnak a sűrű forgalmon, lehagyva a zsarukat. Ezen előnyök egyike sem segített azonban egy Kawasaki Ninja 6R nyergében ülő motorosnak a kaliforniai Modestóban.

A hatóságok az Instagramon trollkodtak a motorossal, mivel a motorján egy Will run (Meglógok, elfutok) feliratú rendszám volt. Válaszul a Kaliforniai Autópálya-rendőrség modestói egysége ezt posztolta: „Will Run – We’ll Wait.” (Majd elfutsz – Mi majd várunk.)

Hogy mire utaltak ezzel? A rendőrök közlése szerint a motoros hétfő este egy nagy sebességű üldözésbe kezdett velük. Figyelembe véve az egyértelmű veszélyt, amit egy ilyen motoros nagy sebességű hajszolása jelent, a földi egységek visszavonultak. Innentől a megyei seriff légi támogató egysége vette át az irányítást.

A helikopter egyszerűen követte a motorost egészen az East Bay-i otthonáig. Amikor a motoros hazaért, a földi egységek ismét akcióba léptek és letartóztatták. Ez egy nagyszerű példa a biztonság előtérbe helyezésére, miközben a rendfenntartó szervek a rendelkezésükre álló eszközök teljes tárházát kihasználva a végén mégis elkapják a gyanúsítottat.

Egy FBI-tanulmány is alátámasztja ezt a taktikát, amely szerint a menekülő gyanúsítottak túlnyomó többsége azt mondja, hogy a földi üldözés befejezése után viszonylag rövid időn belül visszatér a biztonságos vezetési magatartáshoz.