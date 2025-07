Néha a legegyszerűbb közlekedési szabályokat hagyják a leggyakrabban figyelmen kívül. Ilyen klasszikus a jobbra tartás szabálya, amire globálisan hánynak fittyet az autósok.

Mostantól azonban Connecticut állam sofőrjeinek jobban oda kell figyelniük erre a dologra: egy új törvény lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy a korábbinál is keményebben bírságolja a belső sávban tötymörgőket.

Egyfajta szigorítás és egyértelműsítés, amit ott októbertől bevezetnek, az új törvény szerint csak előzéskor lehet majd a belső sávot használni.

Valamilyen oknál fogva a szabály csak a három vagy annál több forgalmi sávval rendelkező utakra vonatkozik, a helyieknek ott kell majd figyelniük.

Akik ezt nem tartják be szabálysértésenként legalább 90 dolláros (kb. 33 000 forintos) bírságra számíthatnak. Ezt a büntetést a már meglévő, a „jobbra tartás” elmulasztásáért járó, jelenleg 142 dolláros bírság mellé is kiszabhatják. A törvény hatálybalépéséig az állam tájékoztató kampányt indít a sofőrök oktatására, és emlékeztető táblákat is kihelyeznek.

Vannak kivételek

A járművezetők a belső sávban maradhatnak, ha rendőr utasítja őket erre, ha egy bal oldali lehajtó közeledik, vagy ha a forgalmi helyzet vagy egy baleset ezt szükségessé teszi. Ahogy a gyorshajtásnál vagy más szabálysértéseknél, a rendőröknek itt is van mérlegelési jogkörük. Nem mindenki fog bírságot kapni, aki a belső sávban halad.

Itthon csak egy gumiszabályt alkalmazhatnának a rendőrök

Magyarországon van lehetőség a szándékosan lassú, másokat feltartó autós büntetésére: aki a belső sávban felejti magát, az a forgalom indokolatlan feltartása címén büntethető. Erre a KRESZ alábbi paragrafusa miatt van lehetőség:

25. § (5) Nem szabad a járművel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.

Talán részletezni sem kell, ez mennyire képlékeny, szabadon értelmezhető megfogalmazás. Ha mégis úgy látják a rendőrök, hogy szabálytalanul halad az autós, akkor szabálysértési eljárás vagy helyszíni bírság keretein belül járnak el a vétkessel szemben.