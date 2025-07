Nem véletlenül sorolják a Nordschleifét a világ legveszélyesebb pályái közé. Akkor is nagyot tud harapni a Zöld Pokolként emlegetett németországi helyszín, ha profi versenyzők mérik össze a tudásukat, azonban a veszély meghatványozódik az olyan napokon, amelyeken a civilek vehetik birtokba a pályát.

A július 5-i Touristenfahrten során alighanem menthetetlen állapotba került egy BMW M2, valamint egy Porsche 911 GT3 RS. A balesetükről készült felvételen az látható, hogy próbálta megelőzni a BMW-t a Porsche, az egyik kanyarban el is ment mellette a belső íven, azonban a manővert már nem tudta befejezni. Egy óvatlan pillanatban ugyanis a BMW is ugyanazon az íven vette be a balost, így a Porsche hátsó részének ütközött – írja a Supercar Blog.

Az összeérés következményeként mindkét autó nagy sebességgel találta el a szalagkorlátot, a Porsche tűzgolyóként repült át a versenypályán.

Mindkét sofőr megúszta kisebb sérülésekkel az esetet, azonban a két autó, de különösen a Porsche nincs túlságosan jó bőrben. Az még nem derült ki, hogy ki volt a hibás a történtekért.