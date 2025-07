Vannak autók, amelyek szinte állandó vendégek a szervizben, alig csúsznak át a műszaki vizsgán, és csak a gond van velük. Aztán akadnak olyanok is, amelyek minden évvel idősebbek, mégis gond nélkül teljesítik a vizsgát.

Pontosan ilyen a most következő Benz Victoria is, amelyet a 88 éves Karl-Heinz Rehkopf, egy einbecki vállalkozó vitt most újra műszakira. Az autó nem kevesebb mint 131 éves, még 1894-ben készítette Carl Benz, majd egy baden-württembergi üzletember vásárolta meg.

2009-ben került Rehkopfhoz a különleges jármű, majd az általa alapított PS.Speichernek, Európa legnagyobb oldtimer múzeumának ajándékozta, ahol több mint 2500 kiállítási darab található. Az intézmény létrehozásába Rehkopf mintegy 30 millió eurót fektetett. Mai árfolyamon az 12 milliárd forint.

A Benz Victoria műszakijára az úriember mindig elegánsan készül: felveszi az öltönyt, fejére cilinder kerül, és maga vezeti el az autót a vizsgára. Bár oldtimerekhez lehet piros „07-es” rendszámot is igényelni, amely csak különleges alkalmakra és szervizbe való útra jogosít, Rehkopf autója normál rendszámmal közlekedik, ezért két évente neki is kötelező a műszaki vizsga.

A Benz Victoria – becenevén „Vicky” – minden különösebb gond nélkül átment a vizsgán. Az autó mindössze 6 lóerős, legfeljebb 29 km/óra sebességgel tud haladni, csupán két sebességfokozata van és se szélvédője, se biztonsági öve, se indexe nincs. Utóbbit egy piros kis tárcsa helyettesíti, amit kézzel lehet kitartani az irányjelzéshez. Fényszórói sincsenek, csak gyertyák világítanak benne, ezért kizárólag nappal közlekedhet.

De ez nem baj: a műszaki vizsgán nem kérik számon azokat a felszereléseket, amelyek az autó gyártásának idején nem voltak kötelezők. Így a Benz Victoria továbbra is Németország legöregebb, közúti forgalomban részt vevő autója, friss vizsgával.