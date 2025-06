A 2005 óta hivatásos Várnai Antal autója igazából egy amerikai járőrkocsi kanadai színekben. Az autó eredetileg a New Jersey államban található, hatezer lelkes Watchung településen teljesített szolgálatot. Ez egy viszonylag nyugodt környék, így nem is volt benne olyan sok mérföld, amikor jelenlegi tulajdonosához került.

Két másik társával együtt egy forgatás keretében került Magyarországra, az amerikai Emerald City című filmsorozatban kapott szerepet. A háromból két rendőrkocsit a filmbéli tornádóban összetörtek, illetve felrobbantottak, így ez az egy maradt meg, amire Várnai egy komoly amerikaiautó-gyűjteménnyel rendelkező barátja segítségével csapott le. Miután megvette a kocsit, amihez a fényhidat is a barátja biztosította, három évébe került, hogy minden dokumentációt elintézzen és forgalomba állhasson Magyarországon.

Az autó szinte teljes felszereltséggel érkezett, ami 600 kilogramm pluszsúlyt jelent a gyári Chargerhez képest. Ott van a push bumper, azaz az autó elejére szerelt tolórács, megvan a sziréna, a megkülönböztető fényjelzések, a keresőlámpa, a szolgálati laptoptartó, a páncélozott ajtók, a hátsó ajtó kinyitására szolgáló speciális mechanizmus, még a sörétes puska fegyverállványa is. Ez remek alap volt ahhoz, hogy restaurálják a rendőrautó eredeti állapotát.

És hogy miért torontói a festés? Amikor egy szolgálati kocsi Amerikában nyugdíjba megy és kikerül a civil piacra, gyakran olyan alaposan festik át a rendőri jellegtől eltérő színekre, hogy véletlenül se lehessen anélkül visszaalakítani, hogy az egész autót szét ne szedjék és elemenként újra ne fessék.

Nézd meg fotókon a magyar utakon járó torontói rendőrautót!

5 fotó

Ám amikor a forgatásra érkezett, már új fényezést kapott. Ezt a fényezést annyira profin csinálták meg a filmesek, akik ipari minőségű autófényezőkkel dolgoztattak, hogy Várnainak nem volt szíve és főleg kapacitása arra, hogy fekete-fehérre vagy más színre festesse át.

A tulajdonos utánanézett, hogy ezzel a színárnyalattal hol használják ezt az autót, és így talált rá a torontói rendőrség Charger-flottájára, ahol ugyanez az alapszín. A matricákat készen vette vagy fotók alapján terveztette, de ő is rakta fel őket, mivel az eredeti szakmája dekoratőr.

Több elemet, például a megfelelő fényhidat vagy épp a teljes hátsó üléssort neki kellett beszereznie, ebben hazai amerikaiautó-gyűjtők voltak a segítségére. A hátsó ülések hiánya először zavarba ejtette Várnait, de később megtudta, hogy az autó eredetileg kutyás rendőrautó volt, hátul így nem ülések, hanem kennel kapott helyet, amit a rendőr akár távirányítással is kinyithatott.

A kocsihoz passzoló, eredeti kanadai rendőregyenruha nagy részét egy filmes jelmezkölcsönzőben találta meg a tulajdonos, de sokat segített a források felkutatásában egy Kanadában élő és dolgozó, magyar származású rendőr is, akivel azóta is jó barátságban van – írta a Zsaru Magazin, hozzátéve, hogy ha tehetné, Várnai Antal a saját autójával járna szolgálatba is.