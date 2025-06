Szürreális jelenet játszódott le a 93. Le Mans-i 24 órás egyik betétversenyén: finoman szólva is kaotikusan rajtolt el a Road to Le Mans mezőnyének második futama, ugyanis több incidens is történt az első körben.

Az egyik balesetben a 23-as rajtszámú Ferrari 296 GT3-mal versenyző Josep Comadira Mayloa magával rántotta márkatársát, a 21-es számú 293-assal versenyző Gino-Generoso Forgionét. A 61 éves svájci versenyző nehezen viselte, hogy idő előtt véget ért számára a küzdelem, ezért hirtelen felindulásból a 60 éves spanyol ellenfele autójához szaladt, majd elkezdte rugdosni az ajtaját és ököllel ütni az ablakát.

Forgione viselkedését nem díjazták a versenyfelügyelők, ezért vizsgálat indult ellene.

Az idei Road to Le Mans egyébként először hozott összetett női győztest annak révén, hogy Lena Buhler és Mattéo Quintarelli párosa nyerte a versenyt. A GT3-as kategóriában, ahol a két versenyző összetűzése is történt, a Team Motopark 63-as számú Mercedesét intették le elsőként – számolt be a hírről a Road & Track.