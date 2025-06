A Birmingham közelében fekvő West Bromwich egyik városrésze jó ideje szenved az éjjelente ott zajló közúti autóversenyek miatt. A Kenrick Way gyorsforgalmi úton zajló száguldozással a rendőrség is tisztában volt, és áprilisban le is csaptak az engedély nélküli verseny résztvevőire.

A térségben általános tilalom vonatkozik mindenfajta be nem jelentett közúti motorsport-eseményre; a korlátozás a rendezőkre, a résztvevőkre, az utasokra és a nézőre egyaránt vonatkozik.

A harminchét éves Scott Hill nyolcadmagával került bíróság elé egy, a Kenrick Way-en zajló verseny résztvevői közül. Hat hetes felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, ezen túlmenően 3209 angol fontot, azaz 1,54 millió forintot kell fizetnie – ez a bírságból, valamint a tárgyalás költségeiből tevődik össze.

A bíróság nem hozta nyilvánosságra, pontosan mennyivel lépte túl a 40 mérföld/óra (65 km/óra) sebességkorlátozást a vádlott; ez nyilván tudatos döntés volt a hatóság részéről, nehogy arra buzdítsanak másokat, hogy túlszárnyalják Hill úr „teljesítményét.” A vádiratban csak annyi szerepelt: jelentősen.

A rendőrség Magyarországon sem tolerálja az utcai versenyzést:

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Robert Michael/picture alliance via Getty Images