Néhány hete furcsa, sziszegő hangra lettem figyelmes, miután beindítottam az autót, és mivel nem jártam se terrárium közelében, se esőerdőben, így a kígyókat viszonylag gyorsan kizártam. Eleinte csak a bosszantó hang jelezte, hogy valami nem oké, de aztán elment a hűtés, és akkor már sejtettem, hogy a gázzal lesz gond.

2018-as az autó, nem törvényszerű, de nem is lepett meg, hogy 7 év alatt elszökött a gáz a rendszerből, ezért kerestem egy közeli klímást, aki orvosolni tudja a problémát. A szervizben kaptam felvilágosítást róla, hogy bizony többféle klímagáz létezik, és az újabb autókba sajnos már a drágább változat kell, de megnyugtattak, hogy már ennél is van drágább…



A motorteret felnyitva, jól látható helyen van, hogy milyen típusú gázzal kell utántölteni a rendszert szükség esetén: R-1234yf. És az is itt van, hogy ebből 900 grammra van szükség (+‒10 gramm lehet az eltérés). A második számsor a klímakompresszor-olaj típusát jelöli, ha esetleg azt is pótolni kell, bár az tényleg elég ritka jelenség.

Az autómban 75 gramm gáz „lötyögött” a 900-ból, szóval jócskán rá kellett tölteni, nem csoda, hogy nem hűtött a légkondi. A motortérben található két csőcsatlakozóra (ezekkel lehet a légtelenítést is elvégezni egyébként) kell feltekerni az utántöltő szelepeit, és mehet is a móka.

Klímagázok típusai

Csak kevés autótulajdonos tudja, hogy milyen hűtőközeggel működik a légkondijuk, de általában olyankor mindenki utánanéz, ha töltésre kerül a sor. „Honnan tudjam, milyen gáz kell a klímámba?” ‒ hangzik el a kérdés, manapság már a Google irányába.

Egyszerűen kideríthető, milyen klímagáz kell az autóba: elég megnézni a motortérben található kis matricán lévő információkat, amelyet a fenti képen is láthatsz. Ez megmondja, milyen közeg alkalmas a feltöltésre.

Gépjárműveink az alábbi klímagázokkal dolgozhatnak:

R12

R134A

R1234yf (ez van az említett saját példában is)

R744

Az R12 csupán a legrégebbi klímás autókban található meg, nem túl környezetbarát, ezért egyetlen autógyártó sem alkalmazza. Hűtőközegként ugyan kiválóan teszi a dolgát, azonban nagymértékben rombolja az ózonréteget.

Az R134A már kevésbé környezetromboló az R12-höz képest, de használata így is jelentősen hozzájárul a globális felmelegedéshez, szóval ezt a típust a 2011-től gyártott új autókban már nem használják. És innentől jön képbe az R1234yf, amelynek jóval kisebb a ökológiai lábnyoma, mint az előző két változatnak. További előnye, hogy betölthető a 2011 előtti autók klímarendszerébe is, mivel hasonló nyomásviszonyokkal működik.

A legújabb technológia pedig az R744, amely szén-dioxid- (CO 2 ) alapú, amely a világon bárhol elérhető, éppen ezért fajlagos költsége rendkívül alacsony, de ez nem azt jelenti, hogy olcsó utántölteni. Az ezzel a közeggel üzemelő rendszer biztonságtechnikai szempontból rendkívül előnyös, ugyanis az R744 nem éghető, mi több, tűzfojtó hatású.

A CO 2 hűtőközeg okozta egyik hátrány a nagy rendszernyomás. A kisnyomású körben 30 bar körüli, a nagynyomású körben 130 bar körüli nyomás uralkodik, míg nyugalmi nyomása is 90 bar. A környezeti hőmérséklet-ingadozásra való érzékenysége miatt szuperkritikus állapotú rendszernek hívjuk. Adott rendszernyomás mellett egy nyári kánikulában, felhevített karosszéria alatt, akár a teljes rendszerben lévő hűtőközeg is gázhalmazállapotúvá válhat. Az R134a-s rendszerrel szemben itt (sokkal) kisebb kompresszort, nagyobb akkumulátort és egy nagyságrenddel nagyobb nyomást kibírni képes csöveket, csőcsatlakozásokat kell alkalmazni ‒ írja az Autotechnika.hu szakportál. A rendszer további hátránya az is, hogy jóval nagyobb a helyigénye a motortérben.

A Német Járműgyártók Szövetsége (VDA) korábban már bejelentette, hogy a német gyártók az R744 közegű klímarendszereket fogják használni. A legújabb BMW és Mercedes-Benz modellek állítólag már ilyen gázzal működnek, mesélte a szervizes, aki a töltést végezte az autómon. De annyira drága még egy ilyen gép ‒ a rendkívül magas nyomáson való gáztárolási technológia miatt ‒, hogy egyelőre leginkább a márkaszervizek tudják megfizetni. Az R744 utántöltése pedig nem a CO 2 miatt drága, hanem azért, mert egy ilyen gép bekerülési költségét (2-3 millió forint) mihamarabb szeretné visszatermelni a vállalkozó.

Az R134A típusú gázból 900 grammnyi durván 30-40 ezer forintba került volna, esetemben azonban az R1235yf újratöltése 80 ezerbe fájt. De vigasztalt a szaki, hogy ha R744 lett volna, akkor kétszer-háromszor ennyibe kerülne a töltés, gázmennyiségtől függően.

Mivel töltik újra a klímát?

A gép, amivel a töltést végzik, nem csupán a gáztöltésre szolgál, hanem diagnosztikai feladatokat is ellát:

vizsgálja a rendszerben lévő nyomását,

azt, hogy mennyi gáz van még az autóban,

vákuumos technikával azt is meg tudja mondani, nem szökik-e el valahol a klímagáz (ez lehet sérült cső, akár egy lelazult bilincs akár, de a kompresszor is meghibásodhat),

és végül feltölti a rendszert gázzal.

Szerencsére nálam nem írt hibát a gép, de ha valami okból kifolyólag a normálisnál nagyobb mértékben szökik a gáz, arra is van megoldás. Ilyen esetben színezett gázzal töltik fel a rendszert, és ahol szivárgás van, ott távozik a színes gáz, így könnyedén azonosítható az alkatrész, amit cserélni/javítani kell, ami megdobhatja jó pár tízezressel a szervizköltséget.

