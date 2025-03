Egyre szaporodnak a zenélő utak az országban, aminek nyomán mindig elsüti valaki a poént, amely szerint náluk is van zenélő út, de az heavy metált játszik. Most egy friss videón megtudhatjuk, milyen is egy ilyen szakaszon haladni. Egy magyar autós az 5-ös főúton haladva töltött fel videót, aminek az adott szakasza tényleg kritikán aluli állapotban van, és még az aláfestő zenével együtt is hallhatóan zörgeti, rázza az autót.

A hazai úthálózat minőségét azonban nehéz autósként megállapítani, mert rendkívül szubjektív a téma, amerre rendszeresen járunk, csak azt a szakaszt tudjuk értékelni, valódi statisztikával, rögzített hiteles adatokkal inkább a Magyar Közút rendelkezik.

A Magyar Közút Zrt. pedig évente felméri, milyen állapotban vannak az utak, a legutóbbi adat tavalyról származik, amikor kiadták a 2023-ra vonatkozó teljes jelentést. Ez alapján az utak burkolatával van leginkább probléma: 2023-ban az utak cirka 53 százalékának volt rossz vagy nem megfelelő a burkolatállapota. Akkor az adatokat összegző Pénzcentrum cikkéből kiderült, hogy az előző évek adataihoz mérten némi javulást vagy stagnálást láthatunk, az útburkolat minőségét tekintve viszont nőtt a rossz szakaszok aránya.