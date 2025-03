A kis sárga „robot” képe járta be a netet nagyon gyorsan néhány héttel ezelőtt és mindenki próbálta kitalálni, hogy mire is való a szerkezet.

A hernyótalpas droid Ausztráliában szolgál, ott is útépítések környékén tűnik fel, ahol ideiglenes sebességkorlátozásokat vezetnek be a munkálatok idejére. A sárga, önjáró szerkezet hasában egy traffipax van, ami segít kiszűrni a szabálytalan autósokat, akik nem tartják be a sebességhatárt a munkaterületen áthaladva.

A napelemmel működő sebességmérőket néhány éve vezették be Queenslandben és mobilis platformnak köszönhetően könnyedén mozgatható, így gyorsan áthelyezhető a munkaterület különböző pontjaira – számoltak be róla a helyi híroldalak.

Az eszköz bevezetésének hátterében az állt, hogy védjék az utak mentén dolgozó embereke a meggondolatlan gyorshajtóktól. Itthon is felhívják erre a problémára a figyelmet az illetékesek, de sajnos a plakát és videós kampányokon kívül nem sok minden történik. Persze ki vannak táblázva jó előre ezek a szakaszok, de traffipaxot ritkán látni ezeknél az ideiglenes sebességkorlátozásoknál.

2000 és 2024 között 21 közutas hunyt el munkavégzés közben, többnyire figyelmetlen autósok miatt – olvasható Magyar Közút egy korábbi közleményében. Az elmúlt évek tragikus baleseteihez hasonló események elkerülhetőek lennének, ha a sofőrök minden esetben az útra és a vezetésre koncentrálnak, komolyan veszik és betartják az ideiglenes sebességkorlátozásokat, előjelzéseket.

