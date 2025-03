Mintha a városi közlekedés svájci bicskája lenne, úgy tekintenek a körforgalmakra. Legalábbis egy ohiói kisvárosban, Green Cityben azzal a céllal kezdték el preferálni, hogy csillapítsák a forgalmat, csökkentsék a balesetek számát és pénzt is spóroljanak – írja a Carscoops.

Régóta küzdött már a torlódásokkal a 28 ezer lakosú amerikai város, amelynek útjain naponta több mint 24 ezer járművel fordulnak meg az emberek. Új, többsávos körforgalmak építésével viszont sikerült elejét venni a problémának: a projekt mögött álló mérnök cég, a Structurepoint azt állítja, ugyanekkora hatást csak akkor tudtak volna elérni úgy, hogy megtartják a kereszteződéseket, ha a meglévő utakat kilencsávosra bővítik.

A beruházás részeként a járdákat és a gyalogátkelőket is felújították, így a gyalogosok számára is biztonságosabbá vált a település. A körforgalom-projekt ráadásul a piszkos anyagiakra nézve is jótékony hatással volt: 1,2 millió dollárt – átszámítva nagyjából 440 millió forintot – sikerült megtakarítani az adófizetők pénzéből.

Már egy tucat körforgalom működik élesben, van olyan 4 kilométeres útszakasz, ahová hatot is telepítették. A tervek szerint a jövőben további körforgalmakat építhetnek, amivel Green City a körforgalomban gazdag városok közé léphet elő az ohiói régióban.

Bár kétségkívül hasznos a körforgalom, nem minden esetben váltja be a hozzá fűzött reményeket, épp ellenkezőleg. Egy Las Vegas-i körforgalomnak is ez lett a veszte – a részletekről itt írt a Vezess: