Az egyszerűbb(nek tűnő), ám tisztességtelen úton szeretett volna BMW-t venni egy 23 éves férfi Írországban – nem is egyet, hanem kapásból hármat. Az RTE beszámolója szerint Callum Kearney előbb két autót hozott volna el az Ashford Motors kereskedéséből, ugyanakkor azok 89 950, illetve 54 950 eurós vételárát esze ágában sem volt kifizetni.

Azt, hogy mégis kiegyenlítette a mintegy 58 millió forintnak megfelelő végösszeget, képernyőfotókkal akarta igazolni, annak látszatát keltve, hogy már meg is történt a tranzakció. Az Ashford Motors azonban nem dőlt be a fiktív utalásnak, így ahogyan ők sem kapták meg a pénzt, a csaló sem vehette át az autókat. Az első kudarc azonban nem szegte Kearney kedvét: alig néhány nappal később már egy másik kereskedésnél próbálkozott.

Szemben a korábbi kísérletével, ezúttal már sikerrel járt, igaz, egy, a korábbiaknál lényegesen olcsóbb BMW-t nézett ki magának. Mielőtt tesztvezetésre vitte volna a 28 950 euró, átszámítva 11,5 millió forint értékű autót, a CMC Car Sales számára egy képernyőfotóval igazolta a függőben lévő átutalást, viszont a próbakörről már nem tért vissza. Megtartotta magának a BMW-t, a rendszámtábláit pedig hamisakra cserélte.

Sokáig nem örülhetett a frissen „vásárolt” BMW-nek, ugyanis rövidesen a hatóságok is a nyomára bukkantak. Kearney álnéven mutatkozott be nekik, és azt állította, már „három-négy éve” az ő tulajdonában van az autó. A rendőrök azonban nem hitték el a meséjét, így letartóztatták, később pedig beismerő vallomást tett a 23 éves férfi. Azt is elárulta, hogy a lopott autó motorját 15 ezer euróért, azaz hozzávetőlegesen 6 millió forintért készült eladni, míg egy másik autóra – amit végül nem sikerült meglovasítania – már vevőt is talált.

Március elején tárgyalták a bíróságon Kearney ügyét: az ügyvédjei elmondták, amellett, hogy a férfi „buzgó érdeklődést mutat az autók iránt”, ADHD-t és autizmust diagnosztizáltak nála. Szóba került a férfi nehéz gyermekkora is, ugyanis családon belüli bántalmazás áldozata volt. Végül három év, végrehajtásában 21 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.