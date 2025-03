Sok autós bele sem gondol, hogy a sofőr figyelmét vezetés közben mennyi minden el tudja terelni, ami sajnos könnyen balesethez vezethet.

Biztosan veled is előfordult már, hogy annyira el voltál gondolkozva, hogy elfelejtettél lekanyarodni és csak kilométerekkel később eszméltél fel, nem is jó irányba mész. Vagy percek estek ki és nem is emlékszel, mi történt az úton, csak rutinból közlekedtél. Arról nem is beszélve, hogy ha ordít a zene a kocsiban, esélyed nincs meghallani mondjuk egy közeledő mentő hangjelzését. Ezek mind balesetveszélyes szituációkat szülhetnek.

A figyelem megzavarását három ‒ pontosabban négy ‒ nagyobb csoportra oszthatjuk:

vizuális: ha a szemeddel nem a forgalom eseményeit követed,

ha a szemeddel nem a forgalom eseményeit követed, motorikus: ha valamelyik (esetleg mindkét) kezeddel nem a kormányt fogod,

ha valamelyik (esetleg mindkét) kezeddel nem a kormányt fogod, mentális: ha a gondolataid egészen máshol járnak, mint a vezetés és a biztonságos közlekedés,

ha a gondolataid egészen máshol járnak, mint a vezetés és a biztonságos közlekedés, auditív: amikor a hallásunkra nem tudunk hagyatkozni vezetés közben, mert túl hangosan szól a zene, vagy például a gyerekek kiabálása tereli el figyelmünket.

Tehát, ha járművet vezetsz: szemek az úton, kezeid a kormányon, koncentrálj a közlekedésre.