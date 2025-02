Elutasították a hitelkérelmét, ezért úgy gondolta egy 20 éves floridai fiatal, ha nem ment szép szóval, erőszakkal biztosan többre megy. A BMW egyik helyi márkakereskedésébe látogatott el, ahol egy – ottani áron, illetve átszámítva – közel 50 millió forint értékű M4 CS-t szeretett volna vásárolni, így azonban még a tesztvezetésre sem volt lehetősége.

Távozás közben megpróbálta magához venni a kiszemelt autó kulcsait, de ezt a szalon dolgozói még meg tudták akadályozni. A férfi azonban nem tudott belenyugodni a meghiúsult autóvásárlásba, ezért miután kétszer megkerülte az épületet és egy kis ideig az autójában ült, egyszer csak padlógázzal rontott be a bemutatóterembe.

A volán mögül kiszállva tovább kereste a kulcsokat, ám sikertelenül, így másodszor is üres kézzel hagyta el a kereskedést, de nem sokkal később a rendőrök állították meg. Nagy értékű autólopással és garázdasággal vádolják, bár személyi sérülés nem történt – foglalta össze a történteket a Carscoops.

Mutatjuk, milyen autóról van szó – az alábbi képre kattintva galéria nyílik:

A becslések szerint 60 ezer dolláros, átszámítva mintegy 23 millió forintos kárt okozott. Sokkal nagyobb is lehetett volna ez az összeg, ugyanis kis híján a megvásárolni kívánt BMW-t is összetörte, de a szétszóródott üvegszilánkok így is megsérthették a fényezését.

Az M4 CS-nek nem mellesleg az adja a különlegességét, hogy a BMW – nyers erő tekintetében – legerősebb utcai modelljeként tartják számon. Tavaly mutatták be az összkerekes sportkupét, amit a bajorok palettáján a versenypályára optimalizált M4 CSL és a közúti aszfaltszaggatónak tartott M4 Competition közé pozicionáltak.

Ebben a szerepben a 3,0 literes, sorhatos turbómotor a fő vonzereje, ami 550 lóerős teljesítményt nyújt, 649 Nm-es nyomaték kíséretében. Az M4 CS 3,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, a végsebessége pedig 307 km/óra.

Valentino Rossinak nem kellett a hiteligényléssel bajlódnia: ahogyan arról a napokban a Vezess beszámolt, a kilencszeres világbajnok MotoGP-legenda névre szóló példányt kapott az M4 CS-ből: