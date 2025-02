Még a legtapasztaltabb járművezetőkkel is előfordulhat, sőt, a legtöbb esetben valószínűleg elő is fordult, hogy parkolás közben – különösen akkor, amikor centimétereken múlik a „siker” – megtréfálja őket egy oszlop, a ház, illetve a garázs sarka, vagy éppen egy fa. Karácsonykor egy nő, Yanelly Guzman is így járt Floridában: mielőtt felvette volna aznapra a munkát, a Toyota RAV4-ével tolatva meghúzott egy áruház parkolójában egy fát, és az egyik ágát is letörte – számolt be az esetről a Carscoops.

A történet mégis csak az utóbbi napokban kapott nagyobb publicitást, miután az nem várt fordulatot vett. Mivel a Toyota megsérült az A oszlopnál, munkatársai tanácsára a rendőrséghez fordult, hogy a biztosítónál intézhesse a kártérítést. Ott azt közölték vele, hogy ki kellett volna tűznie a fára az elérhetőségét, azaz a nevét, a telefonszámát és az autója rendszámát. Ahelyett, hogy segítettek volna neki, még Guzmant vették őrizetbe.

Rongálásért börtönbe zárták, ahonnan csak 150 dolláros, azaz csaknem 60 ezer forintos óvadék fejében voltak hajlandóak szabadon engedni. Elmondása szerint Guzman az eset óta nem tud rendesen enni és aludni, ráadásul a jogi költségekért és a RAV4 javításáért összesen 4300 dollárt, a mostani árfolyamon több mint 1,6 millió forintot akarnak behajtani rajta.

Végül győzött a józan ész, ugyanis a floridai ügyészség ejtette a vádakat arra hivatkozva, hogy a nő rongálta meg a fát – ezt már csak mi jegyezzük meg, de ennek ellentmond, hogy az incidens után Guzman mesélte el a hatóságoknak, mi történt. A helyzet abszurditását mutatja, hogy rosszabbul is járhatott volna: a floridai törvények kimondják, hogy a magánterületen található fák megrongálása akár hat hónap szabadságvesztést is vonhat maga után, amennyiben az elkövető elhagyja a helyszínt. Márpedig ez esetben ez történt, hogy személyesen tegyen bejelentést.

Könnyen kétélű fegyverré válhat, ha a jó szándékra a túlkapás és az ilyesféle meghurcoltatás lesz a válasz az ottani jogrendben a továbbiakban is, mert így az emberek aligha fogják szívesen vállalni a felelősséget a kisebb vagy nagyobb fajsúlyú hibáikért. Tegyük fel a költői kérdést: ki akarna fél évre börtönbe kerülni amiatt, hogy egy óvatlan pillanatban nekitolatott egy fának?

Bár a fák megkérdőjelezhetetlenül a természet létfontosságú részei, bizonyos helyzetekben sok bosszúságot tudnak okozni, még ütközés nélkül is.