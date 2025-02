A rendőrség rendszeresen használ drónokat a szabálysértők forgalomból való kiszűrése érdekében. Február 10-én a somogyi utakon tartottak ellenőrzést, nem is eredménytelenül.

Az akció során többen is szabálytalanul, a záróvonalat átlépve előztek. A drón segítségével azokat a sofőröket is azonosították, akik nem kötötték be magukat.

a videó a hirdetés után indul

„Brit tudósok megállapították, hogy közel 80 százalékkal pontosabban tudunk célozni a biztonsági övvel, ha az indulás előtt kapcsoljuk be, és nem az utolsó pillanatban! A láthatatlan biztonsági öv pedig akkor sem hagy nyomot a mellkason, ha kiszállás előtt elfelejtjük kicsatolni” ‒ üzente a felvételek kapcsán a rendőrség.