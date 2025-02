A benzinkutakon jól látható figyelmeztetések jelzik, hogy tankolás közben kötelező leállítani járművünk motorját. Sokan ezt puszta elővigyázatosságnak gondolják, pedig valójában komoly biztonsági okai vannak. Nézzük meg, miért fontos betartani ezt az alapvető szabályt.

Először is külön kell választani a gázolajat és a benzint, előbbi ugyanis csak tűzveszélyes, míg utóbbi fokozottan tűz-, és robbanásveszélyes. Szóval mivel igen gyúlékony anyagokról van szó, ezért senki sem kérdezgeti a kutasokat, hogy miért nem szabad például dohányozni tankolás közben. Sőt a motort is kötelező leállítani, mielőtt a pisztolyt a nyílásba rakjuk, és ez is refelex szerűen megy a járművezetőknek.

A modern autóknál már nagyon kevés az esélye annak, hogy bármi baj történik, ha járó motornál tankolunk, hiszen a tankolónyílás távol van a motortértől és a forró kipufogóra vagy a katalizátorra sem tud ráfolyni az üzemanyag. Peresze régebbi autóknál ilyenek simán előfordulhatnak, a Trabantokban például a motortérben kell tankolni.

De ha a motor jár tankolás közben, az üzemanyag-pára érintkezhet statikus elektromos töltéssel, ami tüzet/robbanást okozhat.

A mai autók menet közben érzékelik, ha üzemanyagpára szivárog a tankból, az üzemanyagvezetékekből vagy a motorból. Szóval ha jár a motor tankolás közben, amikor a benzinpára a tanksapka letekerésekor távozik, az bekapcsolhatja a „Check Engine” jelzést. Ha ez megtörténik, mehetünk a szervizbe töröltetni a hibakódot (ami pénzbe fog kerülni), különben nem fogjuk tudni, ha a későbbiekben tényleg gond van.

De a tankolás végén – hacsak nem bankkártyás automata kúton tankolsz – be kell menned a shopba fizetni, és akkor úgyis leállítod majd lezárod az autót, szóval miért ne tennéd meg ezt már akkor, mikor megállsz a töltőoszlopnál.