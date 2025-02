Nemrég egy egészen elképesztő videó kezdett terjedni a közösségi médiában. A felvétel egy boszniai autószervizben készült, ahol döbbenetes felfedezést tettek a szerelők. Egy ügyfél szervizelésre hozott be egy régi Volkswagen Golfot, ám amikor felemelték az autót, leesett az álluk: a taposólemezek gyakorlatilag teljesen hiányoztak. Nem lyukakról van szó, vagy nagy mértékű korrózióról, itt egyáltalán nem volt „alja” az autónak.

És itt jön a fordulat: a tulajdonos a hiányzó padlólemezt fa deszkákkal helyettesítette: a Golf alja gyakorlatilag egy fából készült szerkezet volt. A szerelők nem tudták megállni nevetés nélkül, és az Instagramon humoros megjegyzéssel osztották meg a videót, leírásuk szerint a „jármű műszakilag tökéletes.”

Persze a hozzászólók sem maradtak csendben, volt aki szerint „csak egy kis jó lakk kell rá, és még öt évig kibírja!”, más pedig a fa fajtájára volt kíváncsi, mert szerinte ha bükk, akkor nem lehet gond.

Maga a rozsda nem csoda, hiszen maga a típus már ritkaságnak számít az utakon.

A típus gyártása 1983-ban indult a Volkswagennél, és 1991-ig tartott, és ez idő alatt összesen 6 309 000 darab készült belőle világszerte. Európa és Észak-Amerika mellett Dél-Afrikában is gyártották.

Kompakt mérete ellenére tágasnak számított bemutatásakor: tengelytávja 2475 milliméter, hosszúsága nincs egészen négy méter, mégis elegendő helyet kínál négy felnőttnek és a csomagjaiknak is.

Bár a forma ránézésre nem sokat változott a Golf I-eshez képest, a részletek sokat hoztak az aerodinamika terén, a 0,42 helyett 0,34-es légellenállási együtthatót sikerült elérniük. A forgalmazás 1,3-as, 55 lóerős, 1,6-os, 75 lóerős vagy 1,8-as, 90 lóerős, karburátoros benzines, illetve 1,6-os, 54 lóerős szívó- vagy 70 lóerős turbódízel motorokkal indult.

A kínálat csúcsa ennél a generációnál is GTI modell volt, a korai kétszelepes 1.8 GTI 107 illetve 112 lóerős lehet. Hengerenként négyszelepes Golf GTI-t 1986-tól gyártottak, katalizátor nélkül 139, károsanyag-átalakítóval 129 lóerőt teljesít. Limitált szériában voltak még más, erősenn kivitelek is, de ezek tényleg ritka fehér hollók, igaz lassan egy sima turbódízel Golf II is az.