Váratlan fordulatot vett a múlt héten egy rutinellenőrzés Németországban. A duisburgi rendőrök egy bolgár rendszámú, ám meglepetésekkel teli Audi Q8-at állítottak meg.

Mint arról a hatóságok beszámoltak, az Audi átvizsgálása során több kék és piros villogót, valamint egy hangszórórendszert is találtak. Az utóbbihoz kézi mikrofon is tartozott, ami nemcsak hangosbemondóként funkcionál, de különböző szirénahangok lejátszására is alkalmas.

🚨Marxloh: „Präsidentenfahrzeug“ gestoppt – 35-Jähriger mit Sirene und Blaulicht erwischt 🚨📢 Polizisten haben am Montagmorgen (27. Januar, 9 Uhr) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Audi Q8 im Kreuzungsbereich Krügerstraße / Weseler Straße gestoppt✋🏼🚔. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs mit bulgarischem Kennzeichen stellten die Beamten mehrere Blau- und Rotlichtlampen sowie eine Lautsprechereinrichtung fest. Über das Handmikrofon war es möglich, verschiedene Sirenenklänge nach außen abzuspielen. Zudem konnte der Verkehr mittels Handmikrofon und Lautsprecher direkt angesprochen werden 🚨📢. Der 35-jährige Duisburger behauptete, dass es sich bei seinem Auto um ein altes „Präsidentenfahrzeug“ handele. Er habe die Lichter und den Lautsprecher niemals benutzt – aber auch deren Anwesenheit in seinem Fahrzeug nie hinterfragt. Alles sei vom Werk verbaut worden 🤔. Beim Blick unter die Motorhaube konnten die Polizisten sehen, dass die Anbauten offenbar nur laienhaft im Motorraum angebracht waren. Unter Aufsicht der Beamten entfernte der Fahrer alle Anbauten, die anschließend sichergestellt wurden. Der 35-Jährige muss sich jetzt mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auseinandersetzen 👮🏼‍♀️👮🏼‍♂️. Közzétette: Polizei NRW Duisburg – 2025. január 30., csütörtök

A 35 éves helyi férfi azt állította, hogy az autója régen „elnöki jármű” volt. Bár soha nem használta az oda nem illő tartozékokat, azok meglétét sem tagadta. A motorháztető alá pillantva azonban arra a következtetésre jutottak a rendőrök, hogy azokat aligha gyárilag szerelték be, szerintük laikus keze van a dologban.

Addig nem mehetett tovább a sofőr, amíg el nem távolította a villogókat, valamint a hangberendezést, amiket a hatóságok lefoglaltak. Utána közigazgatási szabálysértési eljárás indult ellene.

A hasonló esetekből Magyarországon is egyre gyakrabban adódik probléma: